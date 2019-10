De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag gedreigd de miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije naar Europa te sturen als de EU de Turkse inval in het noordoosten van Syrië behandelt als een invasie of bezetting.

"We zullen de poorten openen en 3,6 miljoen vluchtelingen jullie kant op sturen", zei Erdogan in een toespraak voor parlementariërs van zijn AKP.

De Turkse president reageerde op de golf van internationale kritiek als reactie op het offensief dat de Turkse strijdkrachten woensdag openden. De aanval is gericht op Koerdische strijders in het Noord-Syrische gebied waar Turkije een 'veilige zone' wil creëren als buffer tegen 'terrorisme'.

Tussen het startschot van het offensief en het einde van donderdagochtend hebben Turkse troepen en de Arabische en Turkmeense Syrische milities die hen ondersteunen 109 Koerdische strijders gedood, aldus Erdogan. Er werden luchtaanvallen en artilleriebeschietingen uitgevoerd op 181 doelwitten.

Zorgen over IS-strijders in gevangenissen

Erdogan garandeerde dat strijders van Islamitische Staat (IS) na het einde van de Turkse operatie geen voet aan de grond meer zullen krijgen in noordoost-Syrië. Vermeende IS-aanhangers in gevangenissen in de regio zullen blijven vastzitten, zei hij.

Naar schatting 12.000 vermeende IS'ers bevinden zich momenteel onder Koerdische bewaking. De Syrian Democratic Forces (SDF), die worden geleid door de Koerden, lieten eerder op donderdag weten dat het Turkse offensief betekent dat de gevangenenkampen straks niet meer naar behoren kunnen worden bewaakt.

"Deze aanval zal zeker het bewakingssysteem voor IS-militanten in de gevangenissen verzwakken", zei woordvoerder Badran Jia Kurd. "Dit kan leiden tot hun ontsnapping of tot gedrag dat voorbij de controle van de veiligheidsdiensten gaat."

De Koerden zetten woensdag al hun lopende contraterrorismeoperaties tegen IS stop.

Turkije 'wil democratische structuur herstellen'

Hij verdedigde de Turkse operatie, die 'Vredeslente' is gedoopt, door aan te voeren dat het voordeel van de Syrische regering van president Bashar Al Assad is, omdat het de territoriale integriteit van het buurland helpt te herstellen door het Koerdische gezag in de regio te bestrijden.

De hoofddoelen van Turkije zijn het "herstellen van de democratische structuur" in het Syrische grensgebied en de repatriëring van Syrische vluchtelingen. Erdogan zal niet accepteren dat de burgerbevolking van het gebied enige schade ondervindt, stelde hij.

Erdogan hekelt Saoedi's en Egyptenaren voor kritiek

De president veroordeelde ook andere internationale critici van Turkije, waarbij hij zijn pijlen specifiek richtte op Saoedi-Arabië en Egypte.

"Wie heeft Jemen in de huidige staat gebracht?" vroeg hij het eerstgenoemde land, verwijzend naar de slepende burgeroorlog, waarin een door de Saoedi's geleide coalitie meevecht. Egypte is een "moordenaar van democratie in jullie eigen land", zei Erdogan. "Ze zijn oneerlijk, ze verzinnen maar wat woorden. Wij, daarentegen, ondernemen actie, en dat is het verschil tussen ons."

Het Turkse offensief begon op woensdag met luchtbombardementen en artilleriebeschietingen. Woensdagavond trokken de eerste Turkse grondtroepen het gebied binnen. Turkije zegt een strook van zo'n 225 kilometer lang en 32 kilometer breed te willen veiligstellen.