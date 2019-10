De dader van de dodelijke aanslag in de Duitse plaats Halle heeft voorafgaand aan het schietincident vermoedelijk een manifest online geplaatst. Dat meldt SITE Intelligence Group, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het achterhalen van informatie over terrorisme.

In de documenten die op het internet circuleren, staan onder meer de plannen voor de aanslag. Zo wordt onder meer een lokale synagoge als doelwit genoemd. Ook staan er foto's en uitgebreide omschrijvingen van de wapens die hij wilde gebruiken in.

Ook noemt de 27-jarige verdachte zijn doelen. Een daarvan is het doden van zo veel mogelijk "antiwitten" en bij voorkeur Joden. Hij schrijft de synagoge in te willen gaan en daar "iedereen" te willen doden. Ook spreekt de Duitser zijn haat voor andere bevolkingsgroepen uit.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, zei woensdag al dat de man antisemitische en extreemrechtse motieven had. Seehofer bevestigde toen ook dat de schutter, die na de schietpartij werd opgepakt, alleen handelde.

Man sprak zich in livestream uit tegen Joden, vrouwen en immigratie

In een van de documenten die de schutter op een forum had gedeeld, stond een link naar de livestream van de schietpartij. In de video van 35 minuten zei hij niet in de Holocaust te geloven en sprak hij zich fel uit tegen Joden, vrouwen en massa-immigratie.

Nadat de man er woensdag niet in slaagde de synagoge te betreden, schoot hij een voorbijganger en iemand in een horecazaak dood. Twee anderen raakten ernstig gewond. Volgens de regionale omroep MDR is hun toestand stabiel.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt geschokt te zijn door de schietpartij. "Haat, racisme en antisemitisme hebben geen plek in ons land", aldus de politica donderdag. Ze voegde daaraan toe dat de staat alles zal doen om haat tegen te gaan.

De aanslag van de man vertoont meerdere gelijkenissen met die in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Daar schoot een extreemrechtse man in maart 51 mensen dood bij twee moskeeën. Naast een livestream van zijn daden, publiceerde hij eveneens een manifest op het internet.