Apple heeft woensdag een app uit de App Store verwijderd die demonstranten in Hongkong hebben gebruikt om via hun mobiele telefoons politiebewegingen te volgen.

Apple heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een gebeurtenis eerder deze week. Hierbij werden met behulp van de app politieagenten in een hinderlaag gelokt.

De app genaamd HK.maplive werd eerder deze maand al afgekeurd, maar Apple trok deze beslissing later weer in. Hierdoor was het alsnog mogelijk voor demonstranten om de app te downloaden.

Apple heeft in een verklaring laten weten dat "veel betrokkenen in Hongkong" contact hebben opgenomen met het bedrijf over de app. Hierop zou Apple de app direct aan een onderzoek hebben onderworpen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de app is gebruikt "op manieren die de wetshandhaving en inwoners van Hong Kong in gevaar kunnen brengen."

Regelmatig confrontaties met politie

De aanhoudende protesten in Hongkong eindigen regelmatig in heftige confrontaties met de politie. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan onnodig veel geweld te gebruiken.

Hongkongers gaan sinds begin juni de straat op om te protesteren. Eerst alleen vanwege een inmiddels ingetrokken uitleveringswetsvoorstel. Nu eisen ze meer democratie, onderzoek naar politiegeweld, intrekking van aanklachten tegen demonstranten en intrekking van het woord 'relschoppers' met betrekking tot de demonstranten.