De Duitse minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken zegt dat de schutter die woensdag twee mensen bij een synagoge in Halle doodschoot antisemitische en extreemrechtse motieven had.

Volgens de minister heeft de politie genoeg bewijs om aan te nemen dat er een extreemrechts en antisemititsch motief is voor de aanslag.

Verder bevestigt de politie dat de dader alleen handelde. Eerder werd nog gesproken van twee andere verdachten die in een gekaapte auto op de vlucht zouden zijn geslagen. De Duitse politie stelde woensdag rond 18.15 uur dat er geen acuut gevaar meer zou zijn in Halle.

Livestream via Twitch

De dader zou tijdens het schieten ook hebben gefilmd en de beelden live hebben uitgezonden via het streamingplatform Twitch. Dat bevestigt Twitch woensdag. In de video van 35 minuten zei de schutter niet te geloven in de Holocaust en sprak hij zich fel uit tegen joden, vrouwen en massa-immigratie.

Het filmen en live uitzenden van een aanslag doet sterk denken aan de aanslag in Christchurch, waarbij een schutter 49 mensen doodschoot bij moskeeën in Nieuw-Zeeland en dat live uitzond via Facebook.

Man en een vrouw omgekomen

De schietpartij vond rond 12.00 uur plaats nabij een synagoge in het centrum van de stad. Op beelden is te zien hoe een man die een helm draagt meerdere schoten lost.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw, meldt een politiewoordvoerder aan persbureau AFP. Twee anderen raakten ernstig gewond.

Halle is met ruim 230.000 inwoners de grootste stad van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De stad ligt 35 kilometer ten noordwesten van Leipzig.

Deze woensdag is het Jom Kipoer, de Grote Verzoendag, wat wordt beschouwd als een van de belangrijkste joodse feestdagen. In nabijgelegen steden als Leipzig, Dortmund en Dresden heeft de politie na de schietpartij de synagogen extra beveiligd.