De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de Europese Unie opgeroepen Iran te veroordelen nadat de vrijgelaten Iraanse tanker Adrian Darya alsnog zijn 2,1 miljoen vaten olie gelost heeft in Syrië.

"Olie van de Adrian Darya 1 is gelost in Syrië, wat bewijst dat Iran gelogen heeft tegen het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar", schrijft Pompeo op Twitter. "De leden van de EU moeten deze actie veroordelen, de rechtsstaat in stand houden en Iran hiervoor verantwoordelijk houden."

De Adrian Darya werd in juli in beslag genomen door de Britten voor de kust van Gibraltar. Nadat Iran officiële beloftes had afgegeven dat de tanker zijn olie niet zou lossen in Syrië, lieten de Britten het schip vrij.

In september meldde de Britse minister van Buitenlandse Zaken dat de olie van de tanker verkocht was aan het regime van de Syrische leider Bashar Al Assad, waarmee de beloften verbroken waren.