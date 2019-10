Bij een schietpartij in de Duitse stad Halle zijn woensdag minstens twee doden gevallen, meldt de Duitse politie. Twee verdachten zijn in een gekaapte auto gevlucht. Een andere verdachte is na een grote zoekactie opgepakt.

De schietpartij vond rond 12.00 uur 's middags plaats nabij een synagoge in het centrum van de stad. Op beelden is te zien hoe een man die een helm draagt meerdere schoten lost.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw, meldt een politiewoordvoerder aan persbureau AFP. Twee anderen raakten ernstig gewond.

Omwonenden wordt verzocht binnen te blijven en waakzaam te zijn. Op het moment verhoort de politie getuigen en wordt de omgeving uitgekamd.

De politie meldt in groten getale aanwezig te zijn. Het treinstation van Halle is afgesloten en het treinverkeer is stilgelegd. De Duitse federale politie heeft controles op treinstations en luchthavens in centraal Duitsland geïntensiveerd.

Onderzoek overgedragen aan federale Procureur-Generaal in Berlijn

Het onderzoek naar de schietpartij is door de politie overgedragen aan de federale procureur-generaal in Berlijn, meldt SPIEGEL. Dit gebeurt vaker wanneer er vermoedens zijn van terrorisme.

Halle is met ruim 230.000 inwoners de grootste stad van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De stad ligt 35 kilometer ten noordwesten van Leipzig.

Deze woensdag is het Jom Kipoer, de Grote Verzoendag, wat wordt beschouwd als een van de belangrijkste joodse feestdagen. In nabijgelegen steden als Leipzig, Dortmund en Dresden heeft de politie na de schietpartij de synagogen extra beveiligd.