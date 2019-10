Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlande vakantiegangers af om de komende tijd naar Ecuador te gaan vanwege de heftige protesten in het land. "Ga er alleen naartoe als het noodzakelijk is", meldt het ministerie woensdag op Twitter.

Minstens 35 Nederlanders zitten nog vast in Ecuador door de demonstraties, bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag aan NU.nl.

Op het moment zitten twee Nederlandse reisgezelschappen vast in een hotel. Verschillende wegen zijn door demonstranten geblokkeerd waardoor de toeristen het gebied niet kunnen verlaten.

"We houden intensief contact met hen via de reisleiders en ze houden ons op de hoogte van hun situatie", aldus een woordvoerder van het ministerie.

Demonstranten hebben parlement bestormd

Dinsdagavond stelde president Lenín Moreno een nachtklok in bij overheidsgebouwen nadat demonstranten het zwaarbewaakte parlement in hoofdstad Quito hadden bestormd. Elders in de stad gooiden gemaskerde demonstranten, bewapend met stokken, met stenen naar de politie.

Als reactie op de onrust heeft Moreno de regering verplaatst van hoofdstad Quito naar de kustplaats Guayaquil, waar het relatief rustig is. Over aftreden wil hij het niet hebben, zei hij dinsdagavond tegen binnenlandse televisiezender. "Ik zie niet in waarom ik zou moeten aftreden terwijl ik de juiste beslissingen neem."

Inmiddels 700 mensen opgepakt

De protesten braken vorige week uit nadat Moreno besloot om de subsidies voor brandstoffen af te schaffen. Volgens hem hebben de subsidies, die al vier decennia van kracht zijn, de economie flink verstoord. Ook zouden de subsidies de staat inmiddels 60 miljard dollar (54,6 miljoen euro) hebben gekost.

De regering van Ecuador worstelt met een grote buitenlandse schuld en een begrotingstekort. Eerder dit jaar heeft het land een lening van 4,2 miljard dollar afgesloten bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Naast het terugtrekken van brandstofsubsidies wordt gesneden in het ambtenarenapparaat. Dit onder grote druk van het IMF.

De Ecuadoriaanse staatsoliemaatschappij Petroamazonas heeft maandag zijn activiteiten op drie olievelden in het Amazonegebied opgeschort. Dit gebeurde nadat de velden waren "ingenomen door personen die niet bij de operatie waren aangesloten", aldus het ministerie van Energie in een verklaring op Twitter. Er wordt gewaarschuwd dat een derde van de totale productie moet worden stopgezet als de onrust aanhoudt.

De regering van Ecuador heeft dinsdag gemeld dat het land openstaat ​​voor internationale bemiddeling via de Verenigde Naties of de Katholieke Kerk.