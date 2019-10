De Verenigde Staten hebben aangekondigd visumbeperkingen op te leggen aan Chinese functionarissen die beschuldigd worden van betrokkenheid bij de onderdrukking van islamitische minderheden in China.

De aankondiging volgt op het Amerikaanse besluit van maandag om 28 Chinese organisaties op een zwarte lijst te plaatsen.

Op de sanctielijst staan onder meer het videobewakingsbedrijf Hikvision en een aantal bedrijven die aan gezichts- en spraakherkenningssoftware werken. Een daarvan is Megvii, dat eigendom van het grote Chinese e-commercebedrijf Alibaba is.

Gezichtsherkenningstechnologie wordt in China gebruikt om minderheden zoals de Oeigoeren te volgen, schrijft The New York Times. Deze onthulling leidde internationaal tot veel verontwaardiging. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een overheid gezichtsherkenning gebruikt voor etnische profilering.

'Minderheden worden massaal opgesloten'

Volgens de VS waren de bedrijven en overheden die op de zwarte lijst gezet worden betrokken bij mensenrechtenschendingen, het massaal opsluiten van burgers en het willekeurig en onnodig surveilleren van Oeigoeren, Kazachen en andere mensen die tot een islamitische minderheidsgroep behoren.

China heeft de beschuldigingen als ongegrond afgewezen.

Meerdere mensenrechtenorganisaties hebben de Verenigde Naties opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de massale gevangenzetting van een miljoen Turkstalige moslims in China. In kampen zouden gevangenen onderworpen worden aan politieke indoctrinatie en het afzweren van hun geloof.