Het Witte Huis heeft dinsdag in een verklaring laten weten niet mee te willen werken aan het vooronderzoek naar de procedure voor de mogelijke afzetting van president Donald Trump.

In een brief van acht pagina's gericht aan de Amerikaanse Democratische leiders noemt het Witte Huis het onderzoek "ongrondwettelijk" en "ongegrond". De brief is namens Trump opgesteld door Pat Cipollone, juridisch adviseur van het Witte Huis.

De aanklacht van de Democraten is volgens het Witte Huis "in strijd met de fundamentele rechtvaardigheid en het grondwettelijke recht op een eerlijk proces", met name omdat er niet gestemd is over het vooronderzoek.

Drie Democratische commissies onderzoeken momenteel of Trump zijn ambt als president dusdanig heeft misbruikt dat er een afzettingsprocedure gestart moet worden.

'Trump normaliseert wetteloosheid'

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemt de brief in een reactie "overduidelijk onjuist" en stelt dat Trump probeert "wetteloosheid te normaliseren".

"Meneer de president, u staat niet boven de wet. U zult verantwoordelijk gehouden worden", aldus Pelosi.

Het Witte Huis blokkeerde getuigenis

Uren voordat de brief naar buiten kwam, hield het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een getuigenis van Gordon Sondland tegen. Sondland is de Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie. Ook wil het ministerie sms-berichten en e-mails van Sondland niet vrijgeven.

"Dat deze getuige niet naar voren komt en dat de documenten niet geleverd worden, is slechts meer bewijs dat de grondwettelijke functie van het Congres gedwarsboomd wordt", stelt Adam Schiff, het Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden dat het afzettingsonderzoek naar Trump leidt.

De Republikeinse minister van Justitie William Barr zei in een eerdere verklaring niet te zullen meewerken aan het vooronderzoek van het Huis van Afgevaardigden.

Telefoongesprek ligt aan basis van het onderzoek

In de vroege ochtend van 25 juli heeft Trump met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gebeld.

Uit later vrijgegeven notities bleek dat Trump Zelensky meerdere malen heeft gevraagd om te onderzoeken of de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie in Oekraïne.

Nancy Pelosi startte vooronderzoek naar mogelijke afzetting

Naar aanleiding van het telefoongesprek dat Trump met Zelensky voerde, kondigde Pelosi eind september formeel een vooronderzoek naar de mogelijke afzetting van Trump aan.

Trump reageerde direct op de persconferentie die Pelosi gaf. De Amerikaanse president noemde het besluit een "heksenjacht". Kevin McCarthy, fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, liet eerder weten dat hij niet achter Pelosi's besluit staat.

Tweede klokkenluider meldde zich

Het afzettingsonderzoek is geopend nadat een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten een klacht over het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky had ingediend. De klacht werd door de toezichthouder als "urgent zorgelijk en geloofwaardig" bestempeld.

Vorige week dinsdag meldde een tweede klokkenluider zich in het onderzoek. Dit is wederom een medewerker van de inlichtingendiensten. Deze persoon bevestigt het rapport van de eerste klokkenluider, laat diens advocaat in een interview met de Amerikaanse zender ABC weten.

Volgens de advocaat, die ook de eerste klokkenluider bijstaat, is deze tweede bron inmiddels ook door de toezichthouder van de inlichtingendiensten ondervraagd.