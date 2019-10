Het Witte Huis heeft dinsdag in een verklaring laten weten niet te willen meewerken aan het vooronderzoek naar de mogelijke afzettingsprocedure van president Donald Trump.

In een brief van acht pagina's aan de Amerikaanse Democratische leiders noemt het Witte Huis het onderzoek "ongrondwettelijk" en "ongegrond". De brief is namens Trump opgesteld door Pat Cipollone, raadgever van het Witte Huis

De aanklacht van de Democraten is volgens het Witte Huis "in strijd met de fundamentele rechtvaardigheid en het grondwettelijke recht op een eerlijk proces", met name omdat er niet gestemd is over het vooronderzoek.

Drie Democratische commissies onderzoeken momenteel of Trump zijn ambt als president dusdanig heeft misbruikt dat er een afzettingsprocedure ingezet moet worden.

'Trump normaliseert wetteloosheid'

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemt de brief in een reactie "overduidelijk onjuist" en stelt dat Trump probeert "wetteloosheid te normaliseren"

"Meneer de president, U staat niet boven de wet. U zult verantwoordelijk gehouden worden".

Trump belde met ambtsgenoot Zelensky

In de vroege ochtend van 25 juli heeft Trump met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gebeld.

Uit notities die later werden vrijgegeven is gebleken dat Trump Zelensky meerdere malen heeft gevraagd om te onderzoeken of de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie in Oekraïne.

Nancy Pelosi startte vooronderzoek naar mogelijke afzetting Trump

Naar aanleiding van het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky kondigde Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, eind september formeel een vooronderzoek naar de mogelijke afzettingsprocedure van Trump aan.

Trump reageerde na de persconferentie die Pelosi hierover gaf direct. De Amerikaanse president noemde het besluit een heksenjacht. De fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, liet eerder weten dat hij niet achter het besluit van Pelosi staat.

Tweede klokkenluider meldde zich

Afgelopen dinsdag meldde zich een tweede klokkenluider met kennis van de contacten van Trump met Oekraïne bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dit maakte de advocaat van de eerste klokkenluider bekend in een interview met de Amerikaanse zender ABC.

Volgens de advocaat is de tweede klokkenluider inmiddels ook geïnterviewd door de inlichtingendiensten over het contact tussen Trump en Zelensky. De tweede klokkenluider is net als de eerste een medewerker van de inlichtingendiensten.