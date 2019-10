De dreiging dat Turkije binnenkort het noordoosten van Syrië binnenvalt, wordt steeds groter. "Alle voorbereidingen voor een militaire operatie zijn voltooid," zegt de Turkse minister van Defensie dinsdag op Twitter.

Turkije heeft in de nacht van maandag op dinsdag bombardementen uitgevoerd om te voorkomen dat Koerden in het noordoosten van Syrië zich via die route kunnen versterken en bevoorraden, aldus de Turkse autoriteiten. Het is nog onduidelijk of bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen.

Sinds de Verenigde Staten maandag hun troepen hebben teruggetrokken uit het noordoosten van Syrië maakt Turkije zich op om het land binnen te vallen. Turkije beschouwt de Syrisch-Koerdische strijders in het gebied voornamelijk als terroristen en wil de groeperingen daarom verdrijven.

Tegelijkertijd willen de Turken twee miljoen Syrische vluchtelingen hervestigen in het gebied. Ankara wil een 'veilige zone' vestigen als buffer in Noord-Syrië.

Trump: 'Ik laat Koerden niet in de steek'

Trump ontkende dinsdag de Koerdische troepen in de steek te hebben gelaten. De Koerden, die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het verslaan van Islamitische Staat (IS) in het gebied, zouden de afgelopen jaren genoeg geld en materialen van de VS hebben ontvangen.

Verder prees Trump dinsdag Turkije als handelspartner, terwijl hij maandag nog dreigde met het verwoesten van de Turkse economie als zij buiten hun boekje zouden gaan tijdens de militaire operatie.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal 3 november een staatsbezoek afleggen in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Rusland niet geïnformeerd over terugtrekken troepen

De Koerdische autoriteiten laten dinsdag weten inmiddels contact te hebben gezocht met de Russen en de Syrische regering van de Syrische president Bashar Al Assad vanwege de Turkse dreiging. "Als Amerika het gebied verlaat, worden wij gedwongen alle beschikbare opties aan te grijpen", aldus Badran Jia Kurd van de Syrisch-Koerdische troepen.

Rusland zei dinsdag niet geïnformeerd te zijn door de VS of Turkije over het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. Rusland is een hechte bondgenoot van Al Assad en heeft eerder gedreigd dat de grenzen van Syrië door alle buitenlandse machten gerespecteerd moeten worden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zegt met Turkije te hebben gesproken over een mogelijke inval. Details over de uitkomst van dat gesprek zijn niet naar buiten gekomen.