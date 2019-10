De Russische militaire geheime dienst GRU zit achter een aantal incidenten die onderdeel zijn van een campagne om banden tussen Europese landen op scherp te zetten, schrijft The New York Times dinsdag op basis van een rapport van vier West-Europese inlichtingendiensten.

In april vorig jaar zou al een cyberaanval van de Russische inlichtingendienst op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag verijdeld zijn door de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de AIVD. Zij kregen daarbij steun van Britse collega's.

Een departement van de GRU, Team 29155, zou daarnaast verkiezingen in Moldavië hebben beïnvloed en een mislukte staatsgreep in Montenegro hebben georganiseerd. Daarnaast worden ze verantwoordelijk gehouden voor de vergiftiging van een Bulgaarse wapenhandelaar en het proberen om te brengen van de Russische dubbelspion Sergei Skripal in Engeland.

Laatstgenoemde gebeurtenis zou de aanleiding zijn geweest voor de inlichtingendiensten om "verdachte" incidenten uit de afgelopen jaren nogmaals onder de loep te nemen. Een jaar eerder zouden namelijk twee leden van Team 29155, Mishkin A. en Sergei P., zijn afgereisd naar het Verenigd Koninkrijk om de aanval te oefenen.

Wat is Team 29155? Geheim onderdeel van de Russische inlichtingendiensten

Zou gespecialiseerd zijn in creëren van onrust, ombrengen van mensen en saboteren van evenementen

Russische team zou al decennium actief zijn in Europa, maar is pas 'recent' ontdekt

Zou voornamelijk bestaan uit geprezen oorlogsveteranen

Vermoeden dat team wordt aangestuurd door Poetin

Het team zou in 2015 ook in Bulgarije zijn geweest toen de wapenhandelaar Emilian Gebrev werd vergiftigd. Het is niet duidelijk waarom Gebrev een doel was van Team 29155.

Voor de vergiftigingen en andere incidenten werd Rusland al door West-Europese veiligheidsautoriteiten verantwoordelijk gehouden, maar er was nog geen verband tussen de gebeurtenissen gelegd.

Nu is er het vermoeden dat het team wordt aangestuurd door de wensen van de Russische president Vladimir Poetin om West-Europa te destabiliseren, door middel van propaganda, cyberaanvallen en het verspreiden van nepnieuws.

"Het is onmogelijk om te achterhalen wanneer en waar Team 29155 toe zal slaan", vertellen bronnen aan The New York Times.

Opvallend is dat het merendeel van de 29155-acties mislukten. Europese veiligheidsofficials zijn verbaasd, maar benadrukken dat het Russische team ook met opzet onzorgvuldig te werk kon gaan. "Het zou de Russen er ook om kunnen gaan om alleen signalen van hun kracht af te geven."

'Team 29155 hackte ook accounts van Clinton-campagne'

Ook de VS zou door het team zijn getroffen; volgens het dagblad zou het Russische team tijdens de presidentiële verkiezingen in 2016 accounts van de Hillary Clinton-campagne zijn binnengedrongen en gevoelige informatie hebben gepubliceerd.

Inlichtingenofficier Alex Younger van de geheime dienst MI6 sprak in februari dit jaar al van een "Russische bedreiging". Daarbij liet hij in het midden welke Russische organisatie verdacht werd.