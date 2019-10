De man die maandagavond in de Duitse plaats Limburg met een gestolen vrachtwagen op meerdere auto's inreed is een 32-jarige Syriër. Zijn motief is nog onduidelijk. De politie zegt rekening te houden met allerlei scenario's, waaronder terrorisme.

De verdachte was een bekende van de politie. In het verleden is hij aangehouden voor diefstallen en drugsbezit. Hij heeft volgens de politie geen jihadistische achtergrond.

Bij het incident raakten negen mensen gewond, onder wie de verdachte. Zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis. Maandagavond sprak de politie nog van zestien gewonden, maar dit aantal is later naar beneden bijgesteld.

Volgens de Duitse politie hebben getuigenverklaringen uitgewezen dat de man kort voor het inrijden op de auto's de vrachtwagen heeft gestolen.

Enkele omstanders verklaarden aan de Frankfurter Neuer Presse dat de man "Allah" zou hebben geroepen toen hij inreed op de auto's. De Duitse politie bevestigt dit echter niet en roept via Twitter mensen op om "geen speculaties" de wereld in te helpen.