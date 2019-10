Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, sluit niet uit dat ze China om hulp moet vragen om een einde te maken aan de aanhoudende gewelddadige protesten in de stad. Dat zei zij dinsdag tijdens een persconferentie.

Desondanks gelooft Lam dat de Hongkongse autoriteiten de problemen aankunnen. "Op dit moment heb ik nog steeds sterk het gevoel dat we de oplossing zelf moeten vinden. Het is ook het uitgangspunt van de Chinese overheid in Beijing dat Hongkong het probleem zelf moet aanpakken."

"Maar als de situatie te erg wordt, kunnen we geen opties meer uitsluiten als we tenminste willen dat Hongkong nog een kans krijgt. We kunnen dan een beroep doen op China", aldus Lam.

Lam besloot vorige week een verbod in te stellen op gezichtsbedekkende kleding. Ze hoopte daarmee een einde te maken aan de aanhoudende chaos in de stad.

Actievoerders houden zich niet aan maskerverbod

Het verbod leek echter averechts te werken en veel demonstranten hielden zich dan ook niet aan de nieuwe regel. De afgelopen vier dagen vonden opnieuw hevige protesten plaats in Hongkong. Sinds vrijdag zijn tweehonderd winkels en publieke voorzieningen gevandaliseerd.

Ook zijn 77 personen opgepakt voor het overtreden van het maskerverbod, waarvoor alleen uitzonderingen gelden als er sprake is van een religieuze, werkgerelateerde of medische reden. De jongste verdachte is twaalf jaar.

Mensen kunnen voor overtreding van het verbod een boete van omgerekend maximaal 2.900 euro opgelegd krijgen. Ook riskeren ze een celstraf van een jaar. Het is niet helemaal duidelijk hoe het verbod wordt gehandhaafd. Wel maakten de autoriteiten vorige week bekend dat de politie mensen mag vragen de gezichtsbedekking te verwijderen.

Regelmatig confrontaties met politie

De aanhoudende protesten eindigen regelmatig in heftige confrontaties met de politie. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan onnodig veel geweld te gebruiken.

Hongkongers gaan sinds begin juni de straat op om te protesteren. Eerst alleen vanwege een inmiddels ingetrokken uitleveringswetsvoorstel. Nu eisen ze meer democratie, onderzoek naar politiegeweld, intrekking van aanklachten tegen demonstranten en intrekking van het woord 'relschoppers' met betrekking tot de demonstranten.