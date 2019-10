De Britse premier Boris Johnson heeft de echtgenote van een Amerikaanse diplomaat maandag opgeroepen terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. De vrouw was betrokken bij een dodelijk auto-ongeluk en gebruikte haar diplomatieke immuniteit om het land te ontvluchten.

"Ik hoop dat Anne Sacoolas zal terugkeren en zich op een correcte wijze zal voegen naar de rechtsgang zoals die in dit land wordt uitgevoerd", zei de premier. Hij voegde daaraan toe dat zijn regering de kwestie zal aankaarten bij de Amerikaanse ambassadeur in Londen. "Als wij er niet uitkomen, zal ik het natuurlijk in eigen persoon bespreken met het Witte Huis."

De negentienjarige Brit Harry Dunn overleed eind augustus, nadat zijn motor in botsing kwam met een auto in Northamptonshire. Dat voertuig werd bestuurd door Sacoolas. Volgens de plaatselijke politie gaf zij aanvankelijk haar "volledige medewerking" aan het onderzoek naar het ongeval en zei ze "dat ze geen plannen had om het land in de nabije toekomst te verlaten". Dat deed ze toch.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei afgelopen zaterdag die verzoeken te hebben ontvangen en betuigde "het diepste medeleven" aan de nabestaanden van Dunn. "Vragen over het opheffen van de immuniteit van onze diplomaten en hun familieleden in het buitenland in een zaak als deze worden tot op de hoogste niveaus zorgvuldig gewogen, vanwege de wereldwijde gevolgen die zo'n besluit kunnen hebben; immuniteit wordt zelden opgeheven."

Ouders doodgereden tiener willen rechtsgang

De moeder van Dunn, Charlotte Charles, zei tegen de BBC dat het vertrek van de Amerikaanse "zo'n oneerlijke actie" was en riep haar op terug te keren. "We zijn er niet op uit haar achter de tralies te krijgen. Als dat is wat het rechtssysteem uiteindelijk doet, dan kunnen we daar niets aan veranderen, maar wij zijn daar niet op uit. Wij willen slechts proberen voor onszelf wat vrede te vinden."

Naast premier Johnson hebben ook de politie in Northamptonshire en de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, de VS gevraagd de diplomatieke immuniteit van Sacoolas op te heffen.