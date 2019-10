Twee oppositiepartijen hebben zondag de verkiezingen in Kosovo gewonnen. Nadat meer dan drie kwart van de stemmen is geteld, blijken de links-nationalistische partij Vetëvendosje en de Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) samen meer dan de helft van het aantal zetels te hebben behaald.

De rechts-conservatieve regeringspartij PDK blijft op 21 procent steken en heeft de nederlaag erkend. De AAK van de vertrokken premier Ramush Haradinaj kreeg slechts 12 procent van de stemmen, melden buitenlandse media.

Deze uitslag werd overigens al verwacht. In het land bestaat veel onvrede over de koers van de voormalige premier Haradinaj. De belangrijkste thema's waren de aanpak van de grootschalige corruptie in het land en een vredesdeal met buurland Servië, wat de weg zou vrijmaken voor een lidmaatschap van de VN.

Zondag werden verkiezingen gehouden, omdat Haradinaj in juli is opgestapt. Het waren de vierde verkiezingen sinds de onafhankelijkheid van het Balkanland in 2008.

Afgetreden president voor de rechter voor oorlogsdaden

Haradinaj moet voor een oorlogstribunaal verschijnen vanwege mogelijke wandaden in de oorlog die in 1998 en 1999 in het land woedde.

Hij zou een belangrijke positie hebben vervuld bij het separatistische leger Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK). Dit leger streed voor de onafhankelijkheid van Kosovo, dat toen nog onderdeel van Servië was.

Opiniepeilingen tonen aan dat veel kiezers ontevreden zijn over Haradinaj en diens laatste regering. De steun voor oppositiepartijen is dan ook gegroeid.

Overleg over vrede met Servië gaat vermoedelijk door

Het overleg met buurland Servië over een definitief vredesakkoord werd een jaar geleden gestopt, toen de inmiddels afgetreden regering een importheffing van 100 procent invoerde op goederen die in Servië zijn geproduceerd.

Veel van de partijen die zondag deelnamen aan de verkiezingen hebben gezegd de invoertarieven op te heffen. Daar zullen echter wel andere maatregelen voor in de plaats komen.