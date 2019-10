Een tweede klokkenluider met kennis van Trumps contacten met Oekraïne heeft zich gemeld bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat heeft advocaat van de eerste klokkenluider Mark Zaid zondag gezegd in een interview met de Amerikaanse zender ABC.

Zaid meldde dat de tweede klokkenluider inmiddels ook is geïnterviewd door de inlichtingendiensten over het contact tussen president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky.

De tweede klokkenluider wordt juridisch bijgestaan door Zaid en is een medewerker van de inlichtingendiensten, net als de eerste klokkenluider. Volgens de advocaat krijgen beiden de volledige bescherming van de wet, die is ingesteld om te voorkomen dat klokkenluiders hun ontslag krijgen vanwege hun onthullingen.

Trump ligt al enkele weken onder vuur vanwege een telefoongesprek dat hij had op 25 juli met Zelensky. In het gesprek heeft Trump aan de Oekraïense president gevraagd of hij een onderzoek wil instellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter Biden.

Biden vroeg openbaar aanklager te ontslaan

Laatstgenoemde was vanaf 2014 enkele jaren werkzaam als bestuurslid bij het Oekraïense gasbedrijf Burisma. Tegen het bedrijf liep een corruptieonderzoek dat werd geleid door een openbaar aanklager die zelf ook corrupt zou zijn.

Joe Biden, mogelijk een belangrijke tegenkandidaat van Trump bij de komende presidentsverkiezingen in 2020, zou hebben aangedrongen op diens ontslag. Trump zegt dat Biden dit zou hebben gedaan om zijn eigen zoon te beschermen, wat nooit bewezen is.

Onrust in Trumps eigen partij

Het nieuws van de tweede klokkenluider volgt op signalen van ontevredenheid in Trumps eigen Republikeinse partij, nadat vrijdag bekend werd dat de president ook aan China had gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de zoon van Biden.

De Republikeinse senatoren Mitt Romney, Ben Sasse en Susan Collins hebben allen hun zorgen geuit over het feit dat Trump andere landen om steun vraagt voor zijn herverkiezing in 2020.

Vanwege de onthullingen van de eerste klokkenluider besloot Spreker van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi op 24 september om een afzettingsprocedure tegen Trump te starten, omdat de president met zijn acties de nationale veiligheid en de integriteit van de verkiezingen in gevaar brengt.