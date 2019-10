De stembureaus in Kosovo zijn zondag om 7.00 uur opengegaan voor de landelijke verkiezingen. Belangrijkste thema's zijn de aanpak van de grootschalige corruptie in het land en een vredesdeal met buurland Servië, wat de weg vrij zou maken voor een lidmaatschap van de VN.

De verkiezingen van zondag, de vierde sinds de onafhankelijkheid van het Balkanland in 2008, worden gehouden omdat premier Ramush Haradinaj in juli opstapte. Hij moet verschijnen voor een oorlogstribunaal vanwege mogelijke wandaden in de oorlog die het land in 1998 en 1999 teisterde.

Haradinaj zou een belangrijke positie hebben vervuld bij KLA (Kosovo Liberation Army) dat toen streed voor de onafhankelijkheid van Kosovo, dat toen nog onderdeel van Servië was.

Opiniepeilingen tonen aan dat veel kiezers ontevreden zijn over Haradinaj en diens laatste regering. De steun voor oppositiepartijen is dan ook gegroeid.

De verwachting is dat twee van oppositiepartijen, de LDK en Vetevendosje, afstevenen op forse groei. Ook de grootste partij uit de onlangs gevallen regering, de PDK, wordt beschouwd als een van de favorieten voor verkiezingswinst.

Overleg met Servië is belangrijkste taak

Volgens Arton Demhasaj van denktank Cohu is het de eerste taak van de nieuwe regering om overleg met Servië te hervatten. Pas daarna komen zaken als corruptie, onderwijs en de economie.

Het overleg met buurland Servië is een jaar geleden gestopt, toen de inmiddels afgetreden regering een importheffing van 100 procent invoerde op goederen die in Servië zijn geproduceerd.

Veel van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen van zondag hebben gezegd de invoertarieven op te heffen. Daar zullen echter wel andere maatregelen tegen Servië voor in de plaats komen.

Verkiezingen Kosovo Kosovo heeft ruim 1,8 miljoen inwoners en is onafhankelijk sinds 2008

Voornaamste thema's zijn corruptie en verstandhouding met Servië

Kosovo heeft de jongste bevolking van Europa, met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar

Spanningen zijn bedreiging voor stabiliteit

De Verenigde Staten en de Europese Unie zien de spanningen tussen beide landen als een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. Zij roepen Kosovo en Servië dan ook op om de wederzijdse verstandhouding te verbeteren.

De Amerikaanse president Donald Trump benoemde de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland Richard Grenell als speciale gezant om het overleg tussen beide landen nieuw leven in te blazen.

Servië erkent Kosovo nog altijd niet als zelfstandige staat en blokkeert, net als bondgenoot Rusland, het lidmaatschap van het land van diverse internationale organisaties waaronder de Verenigde Naties.

De presidenten van beide landen kwamen vorig jaar een landruil overeen, maar kregen felle kritiek, zowel in het eigen land als internationaal. Zo waren onder meer de LDK, PDK en Vetevendosje tegen het plan.

Armoede en corruptie in Kosovo

Kosovo heeft de jongste bevolking van Europa, met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Het land had in de afgelopen tien jaar een jaarlijkse economische groei van gemiddeld 4 procent.

Desondanks is er nog veel armoede. Sinds de onafhankelijkheid zijn meer dan 200.000 Kosovaren geëmigreerd om asiel aan te vragen in de EU.

De overheid is de grootste werkgever in het land, maar sollicitanten hebben vaak politieke connecties nodig of moeten smeergeld betalen om een baan te krijgen. De EU noemt de corruptie wijdverbreid en anticorruptieorganisatie Transparency International noemt Kosovo "een zeer corrupt land".

Bij de verkiezingen van zondag zijn 34.000 waarnemers aanwezig, onder wie 100 van de Europese Unie. De stembureaus sluiten vanavond om 19.00 uur lokale tijd. De eerste uitslagen worden rond middernacht lokale tijd verwacht.