Een verzoek om de overblijfselen van het lichaam van de beruchte Amerikaanse bankovervaller John Dillinger op te graven, is ingewilligd door de rechtbank in Indiana.

Familieleden van Dillinger drongen aan op toestemming voor het laten opgraven van het lichaam. Zij zeggen dat er iemand anders in Indianapolis begraven ligt, en beweren bewijs te hebben dat de persoon in het graf een andere kleur ogen en andere vingerafdrukken zou hebben.

De FBI zegt echter dat agenten de beruchte overvaller in Chicago in 1934 hebben doodgeschoten, en doet de lezing van de familieleden van Dillinger af als een complottheorie.

De opgraving van het lichaam, ook wel exhumatie genoemd, staat gepland voor 31 december dit jaar. De begraafplaats in Indianapolis heeft echter besloten de uitspraak van de rechters aan te vechten.

Dillinger ontsnapte twee keer uit de gevangenis

Dillinger was rond 1930 een beruchte crimineel in de Verenigde Staten. Hij was leider van de zogenoemde Dillinger Gang, een groep die veelvuldig bankovervallen pleegde.

Dillinger werd in de VS door de FBI gezien als "de grootste vijand van de bevolking" en wist twee keer te ontsnappen uit de gevangenis.

In 2009 kwam de film Public Enemies uit, geregisseerd door Michael Mann. In deze film is een reconstructie gemaakt van de laatste jaren uit het leven van Dillinger. De bankovervaller werd gespeeld door Johnny Depp.