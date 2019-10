Franse onderzoekers hebben signalen van radicalisering gevonden in het onderzoek naar de man die donderdag vier collega's doodstak op het politiehoofdkantoor in Parijs. Het is nog niet duidelijk of de dader, een IT-medewerker bij de politie, een terroristisch motief had.

Naast de dodelijke slachtoffers, drie agenten en een administratief medewerker, viel ook een gewonde. De 45-jarige dader Mickael H. werd zelf door agenten doodgeschoten.

De lokale politie heeft het onderzoek naar de steekpartij vrijdag overgedragen aan de antiterreureenheid. De nieuwe onderzoekers melden zaterdag dat er signalen van "latente radicalisering" gedetecteerd zijn bij H. Zij concluderen dat mede op basis van de manier waarop H. een van zijn slachtoffers verwondde.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de steekpartij mogelijk van tevoren was gepland. Nadat H. zijn slachtoffers had neergestoken, verklaarde hij te willen sterven.

Kort voordat de man zijn collega's aanviel, stuurde hij tekstberichten van religieuze aard naar zijn vrouw. De onderzoekers zeggen verder dat H., die tien jaar geleden moslim werd, mogelijk contact had met leden van een salafistische groepering.

Het motief van H. wordt onderzocht. De antiterreureenheid meldde zaterdag niet of er sprake was van een terroristisch motief.