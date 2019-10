De Belgische autoriteiten hebben één vleesproduct teruggeroepen vanwege een mogelijke besmetting met listeria. Het besluit volgt kort op de terugroepacties in Nederland door de aanwezigheid van de listeriabacterie in een fabriek van de vleeswarenproducent Offerman.

Offerman begon donderdagavond met de eerste terugroepactie, maar besloot een dag later uit voorzorg alle andere producten die nog in de winkels lagen terug te roepen. Het gaat om in totaal meer dan 300.000 kilo vlees.

De maatregel volgde nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekendmaakte dat in de afgelopen twee jaar drie doden zijn gevallen door het eten van met listeria besmette vleeswaren van Offerman. Ook heeft een vrouw een miskraam gehad.

Vanwege de situatie in Nederland heeft het Belgisch voedselagentschap (FAVV) in overleg met supermarktketen Aldi besloten gebraden rosbief van het merk Délifin terug te roepen. Dit product is vrijdag direct uit de schappen gehaald, nadat bleek dat Offerman de leverancier was.

Het agentschap meldt nog niet officieel geïnformeerd te zijn door de Nederlandse autoriteiten, maar heeft wel contact opgenomen via een Europees waarschuwingssysteem. Op deze manier hoopt het FAVV meer informatie te krijgen over de levering aan Belgische winkels.

Offerman leverde vleeswaren aan meerdere winkels

Offerman leverde in Nederland vleeswaren aan onder meer Jumbo, Aldi, Vleesunie en Sligro. De lijsten van producten waar de veiligheidswaarschuwing voor geldt, staan op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De fabrieken van Offerman zijn momenteel stilgelegd. Het bedrijf mag de productie hervatten zodra alle productielocaties grondig schoongemaakt en heringericht zijn. Ook moet de NVWA goedkeuring geven.