Gemaskerde demonstranten zijn zaterdag de straat opgegaan in Hongkong, ondanks een verbod op gezichtsbedekking dat om middernacht is ingegaan. Vanwege de ongeregeldheden die vrijdag waren ontstaan na de bekendmaking van de maatregel, rijden er geen metro's. Ook veel winkels, horecazaken en supermarkten zijn dicht.

Carrie Lam gebruikt als hoogste bestuurder van de Chinese regio haar speciale bevoegdheden om het verbod in te stellen, in een poging om de aanhoudende onrust tegen te gaan. Gezichtsbedekking is nu alleen toegestaan als er sprake is van een medische, religieuze of werkgerelateerde reden.

De demonstranten, die vier maanden geleden begonnen met hun acties, hebben echter andere redenen voor het dragen van onder meer gas- en mondmaskers. Op deze manier kunnen ze hun identiteit geheim houden en zichzelf beschermen tegen traangas, een middel dat de politie de laatste maanden regelmatig tegen ze heeft ingezet.

Op het besluit van Lam werd woedend gereageerd. De protestacties die volgden, liepen flink uit de hand. Bij de gevechten die uitbraken vielen zeker 31 gewonden, van wie twee zwaargewond zijn. Een agent, die niet aan het werk was, schoot op een demonstrant. Volgens de politie handelde hij uit zelfverdediging. Hongkongse media melden dat de beschoten demonstrant veertien jaar is.

Vanwege het geweld besloot vervoersbedrijf MTR, dat dagelijks vijf miljoen mensen vervoert, alle metro- en treinstations te sluiten. Doordat het openbaar vervoer plots plat kwam te liggen, strandden veel reizigers en moesten zij noodgedwongen naar huis lopen.

Veel Hongkongers hebben veel boodschappen ingeslagen vanwege de (vervroegde) sluiting van supermarkten zaterdag. (Foto: Getty Images)

'Extreme geweld rechtvaardigt de noodwet'

Lam verklaart dat het "extreme geweld" van vrijdagavond en -nacht de noodwet rechtvaardigt. "Het radicale gedrag van relschoppers zorgde ervoor Hongkong te maken kreeg met een zeer grimmige nacht, waardoor de samenleving vandaag gedeeltelijk verlamd is geraakt", aldus de bestuurder zaterdag.

De demonstranten lijken het verbod en de kritiek van de regionale regering naast zich neer te leggen. Veel van hen dragen zaterdag, net zoals bij voorgaande protestacties, opnieuw gezichtsbedekking bij protestmarsen op verschillende plekken.

"We weten niet wat er later gaat gebeuren, maar we hebben het gevoel dat we iets moeten doen om ons recht om een masker te dragen te laten zien", verklaart een 22-jarige demonstrant aan persbureau Reuters. "De regering moet leren dat ze Hongkongers niet op deze manier onder druk kunnen zetten."

Bij de protesten van vrijdag zijn meerdere panden gevandaliseerd. (Foto: Getty Images)

Demonstranten eisen meer democratie in Hongkong

De huidige onrust in Hongkong is de grootste sinds de Britse overdracht van het gebied aan China in 1997. Er werd met China een 'een land, twee systemen'-principe afgesproken, maar veel demonstranten zijn boos omdat de regering in Peking steeds meer invloed op Hongkong krijgt.

De protesten begonnen oorspronkelijk vanwege een inmiddels ingetrokken wetsvoorstel dat uitlevering in China mogelijk maakt, maar richten zich inmiddels op andere zaken. Demonstranten eisen meer democratie en onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld van de afgelopen tijd.

Naast de veertienjarige jongen is een achttienjarige man door de politie neergeschoten. Volgens Hongkongse media raakten beiden zwaargewond, maar is hun toestand nu stabiel. Het is niet duidelijk hoeveel demonstranten en agenten in totaal gewond zijn geraakt. Dit komt mede doordat onder de demonstranten groepen hulpverleners actief zijn, waardoor gewonden niet naar het ziekenhuis hoeven.

De VN-commissaris voor mensenrechten Michelle Bachelet heeft zaterdag opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar het geweld dat gepleegd is in de aanhoudende onrust. De Hongkongse autoriteiten verklaarden eerder niets te voelen voor een apart onderzoek, omdat er al een instantie binnen de politiemacht is die zich over dit soort zaken buigt.