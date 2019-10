De heftige protesten in Irak van deze week hebben tot nu toe tot bijna honderd doden en ruim vierduizend gewonden geleid, meldt persbureau AFP zaterdag. In de hoofdstad Bagdad, waar een ingestelde avondklok weer is opgeheven, zijn zaterdag opnieuw meerdere doden gevallen.

De politie in Bagdad had zaterdag de plekken waar demonstranten samenkomen afgesloten met blokkades, maar toch kwam het tot confrontaties tussen de agenten en demonstranten. Hierbij zijn zeker vijf doden gevallen, melden bronnen van de politie en medische diensten.

De Irakezen voeren actie tegen de regering van premier Adel Abdul-Mahdi vanwege het gebrek aan werkgelegenheid, tekortschietende basisdienstverlening en de corruptie in het land. De protesten begonnen afgelopen dinsdag in Bagdad, maar in de loop van de week werd ook in andere plaatsen gedemonstreerd.

De premier zegt de eisen van de demonstranten serieus te nemen en roept de bevolking op om kalm te blijven. Een aantal van zijn medewerkers is volgens staatsmedia in gesprek met protestleiders uit Bagdad en andere gebieden.

Honderden mensen gewond geraakt bij botsingen

Duizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op. Bij de demonstraties raakten honderden mensen gewond toen de Iraakse veiligheidsdiensten onder andere traangas, waterkanonnen en vuurwapens tegen hen gebruikten.

Volgens het Iraakse leger waren er tijdens de protesten echter ook "voor hen onbekende sluipschutters" aanwezig, meldt BBC News. Die sluipschutters zouden vrijdag vier mensen hebben doodgeschoten, onder wie twee politieagenten.