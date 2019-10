Zaterdag rijden in de Aziatische miljoenenstad Hongkong geen metro's naar aanleiding van gewelddadige nachtelijke protesten waarbij diverse metrostations in brand werden gestoken.

Het vervoersbedrijf MTR, dat dagelijks vijf miljoen mensen vervoert, kwam vrijdagavond tot het besluit nadat demonstranten metrostations en een leeg treinstel in brand staken. Daarbij zijn twee personeelsleden gewond geraakt.

In de loop van vrijdag was het openbaar vervoer al stilgelegd vanwege de ongeregeldheden in de stad. Gestrande passagiers waren gedwongen om naar huis te lopen.

Niet alleen metrostations waren het doelwit van de demonstranten: ook tientallen winkelcentra, supermarkten en bankfilialen werden bekogeld en beklad. De politie werd bekogeld met brandbommen en er werden Chinese vlaggen in brand gestoken.

Brand bij de ingang van het Mong Kok-treinstation in Hongkong. (Foto: Reuters)

Politieagent schiet uit zelfverdediging jongen in been

De politie reageerde op het geweld door traangasgranaten af te vuren. Een agent schoot uit zelfverdediging een veertienjarige demonstrant in zijn been nadat die een brandbom in zijn richting had gegooid. De jongen is opgenomen in het ziekenhuis, zijn conditie is stabiel.

Er zijn voor het hele weekend protesten aangekondigd, inclusief maandag, een nationale feestdag. Op het Chong Yang-feest worden traditioneel bezoeken gebracht aan de graven van voorouders en familie.

Demonstranten droegen opnieuw gezichtsbedekking

De demonstranten droegen vrijdag opnieuw gas- en mondmaskers en andere gezichtsbedekking. Vanaf zaterdag mag dat niet meer, zo heeft bestuurder Carrie Lam besloten naar aanleiding van de aanhoudende onrust. De betogers zijn daar woedend over.

Sinds de protesten bijna vier maanden geleden begonnen, vinden regelmatig botsingen tussen demonstranten met gezichtsbedekking en agenten plaats. Afgelopen dinsdag werd voor het eerst tijdens deze protesten een demonstrant neergeschoten. De achttienjarige man was toen in gevecht met een agent en zou daarbij een metalen pijp hebben gebruikt.

De politie verklaarde dat de agent volgens de richtlijnen handelde en dat er sprake was van zelfverdediging. In de eerstvolgende nacht zochten demonstranten de confrontatie met agenten. Na deze felle protesten riep de politie Lam op een avondklok in te stellen.

Lam voert verbod in met speciale bevoegdheden

De bestuurder heeft die maatregel niet ingevoerd, maar kondigde vrijdag wel aan gebruik te maken van haar speciale bevoegdheden die uit de koloniale tijd stammen. Hiermee voert ze een verbod op gezichtsbedekking in.

Gezichtsbedekking is alleen toegestaan als de drager kan bewijzen dat er sprake is van een medische, religieuze of werkgerelateerde reden om het gezicht te bedekken. De autoriteiten mogen burgers echter altijd vragen om het gezicht te tonen als de gezichtsbedekking identificatie in de weg staat.

Wie zich niet aan het verbod houdt, kan een boete van maximaal 2.900 euro opgelegd krijgen. Ook riskeert diegene een celstraf van een jaar. In de afgelopen maanden zijn enkele duizenden demonstranten opgepakt. Voor zover bekend zijn er geen veroordelingen geweest.