Drie onderzoekscommissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen documenten inzien rond het telefoongesprek dat president Donald Trump in juli had met de Oekraïense president. Aangezien het Witte Huis die weigert over te dragen, hebben de Democraten vrijdag een dagvaardingsprocedure opgestart.

"We zijn diep teleurgesteld dat president Trump ons, en het volk, ons in een positie heeft gezet dat we deze stap moeten zetten", aldus de Democratische leiders van de commissies van toezicht, inlichtingen en buitenlandse zaken.

Het Witte Huis krijgt tot 18 oktober de tijd om de gevraagde informatie te leveren. De commissies willen onder meer weten wie er nog meer aan de telefoon was, naast Trump en Volodymyr Zelenskiy. Ook willen ze documenten inzien van vice-president Mike Pence over een ontmoeting die hij zou hebben gehad met Zelensky.

Witte Huis: 'Zonde van tijd en belastinggeld'

Een woordvoerder van het Witte Huis vindt het zonde van de tijd en van belastinggeld en zegt dat uiteindelijk zal blijken dat Trump niets verkeerds heeft gedaan.

Aanleiding voor een mogelijke afzettingsprocedure is een rapport van een klokkenluider. Daarin waarschuwt die ervoor dat Trump zijn macht misbruikte toen hij de Oekraïense president vroeg zich te mengen in de verkiezingen van 2020. Ook justitieminister William Barr en Trumps advocaat Rudy Giuliani zouden in het schandaal een rol hebben gespeeld.

Eerder lekte al uit dat een gedeelte van het rapport gaat over een telefoontje dat Trump op 25 juli met zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky pleegde. In dit gesprek heeft Trump hem verzocht een corruptieonderzoek te starten naar Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden.