De 45-jarige man die donderdag drie mannen en een vrouw doodstak op een politiebureau in Parijs, had mogelijk een terroristisch motief. De Franse antiterreureenheid is nu verantwoordelijk voor het onderzoek naar de dodelijke steekpartij, schrijven Franse media.

Donderdag leek het er op basis van uitgelekt politieonderzoek nog op dat de man niet geradicaliseerd was. Nu de antiterreureenheid het onderzoek overneemt van de lokale politie lijkt er nu toch het vermoeden te zijn dat de man contact had met een islamitische terreurorganisatie. Hij had zich anderhalf jaar voor de aanslag bekeerd tot de islam.

De Franse justitie meldde vrijdag niet welk bewijs de aanslagpleger nu aan een terroristisch motief linkt. Een bron meldt aan Le Parisien dat er bewijs zou zijn gevonden op de telefoon van de man.

De IT-medewerker werkte sinds 2003 bij het politiekorps en zou nooit eerder een arbeidsconflict hebben gehad. Hij was bovendien actief op de inlichtingenafdeling van het korps die anti-terreuronderzoek doet.

Woensdagavond zou hij echter "stemmen in zijn hoofd hebben gehoord" en zich anders hebben gedragen, verklaarde zijn vrouw donderdagmiddag na de aanslag. Daarbij werd de man uiteindelijk doodgeschoten door agenten.

De vrouw is verhoord, maar niet aangeklaagd door de politie, en het huis van het tweetal is doorzocht. Het is niet duidelijk of daar het belastende bewijs is gevonden.