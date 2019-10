Duizenden Hongkongers zijn vrijdag de straat op gegaan om hun ongenoegen te uiten over het aangekondigde verbod op het dragen van gezichtsbedekking. De situatie is op meerdere plekken chaotisch. De politie, die massaal ter plaatse is, heeft inmiddels op één locatie traangas ingezet.

De demonstranten hebben verschillende wegen geblokkeerd en branden aangestoken. Meerdere panden, waaronder ov-stations, zijn gevandaliseerd. Inmiddels zijn alle trein- en metrostations gesloten vanwege de onrust.

Hong Kong Free Press schrijft dat een veertienjarige demonstrant is neergeschoten. De schutter, een agent die niet aan het werk was, zou hem in zijn been hebben geschoten. Het is niet duidelijk wat vooraf aan het schietincident is gebeurd. Mogelijk werd de agent omsingeld, nadat hij per ongeluk tegen iemand botste.

Na het lossen van het schot is de man door demonstranten mishandeld. Op beelden die op het internet circuleren is ook te zien dat de agent enkele tellen in brand stond door een brandbom. De gewonde agent is inmiddels opgevangen door collega's.

Demonstranten dragen opnieuw gezichtsbedekking

De demonstranten dragen vrijdag opnieuw gas- en mondmaskers en andere gezichtsbedekking. Vanaf zaterdag mag dat niet meer, zo heeft bestuurder Carrie Lam besloten in verband met de aanhoudende onrust. De betogers zijn daar woedend over.

Sinds de protesten die bijna vier maanden zijn begonnen, vinden regelmatig botsingen plaats tussen demonstranten met gezichtsbedekking en agenten. Afgelopen dinsdag werd voor het eerst tijdens deze protesten een demonstrant neergeschoten. De achttienjarige man was toen in gevecht met een agent en zou daarbij een metalen pijp hebben gebruikt.

De politie verklaarde dat de agent volgens de richtlijnen handelde en dat er sprake was van zelfverdediging. In de eerstvolgende nacht zochten demonstranten de confrontatie met agenten. Na deze felle protesten riep de politie Lam op om een avondklok in te stellen.

Een demonstrant steekt een brand aan bij station Mong Kok. (Foto: Reuters)

Lam voert verbod in met speciale bevoegdheden

De bestuurder heeft die maatregel niet ingevoerd, maar kondigde vrijdag wel aan gebruik te maken van haar speciale bevoegdheden die stammen uit de koloniale tijd. Hiermee voert ze een verbod op gezichtsbedekking in.

Gezichtsbedekking is alleen toegestaan als de drager kan bewijzen dat er sprake is van een medische, religieuze of werkgerelateerde reden om het gezicht te bedekken. De autoriteiten mogen burgers echter altijd vragen om het gezicht te tonen, mits de gezichtsbedekking identificatie in de weg staat.

Wie zich niet aan het verbod houdt, kan een boete van maximaal 2.900 euro opgelegd krijgen. Ook riskeren ze een celstraf van een jaar. In de afgelopen maanden zijn enkele duizenden demonstranten opgepakt. Tot dusver bekend zijn er geen veroordelingen geweest.