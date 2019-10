Protesten in Irak hebben aan 44 personen het leven gekost. Ook zijn er honderden gewonden gevallen, melden bronnen van de politie en medische diensten vrijdag. In het land wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen de regering van de Iraakse premier Adel Abdul-Mahdi.

De protesten begonnen afgelopen dinsdag in de hoofdstad Bagdad, maar in de loop van de week werd ook in andere plaatsen gedemonstreerd. Irakezen voeren actie vanwege de slechte levensomstandigheden en corruptie in het land.

Volgens de premier is er geen "magische oplossing" voor de genoemde problemen, maar gaat de regering wel in discussie over de inkomsten van arme gezinnen. "We leven niet in ivoren torens", zei Abdul-Mahdi in de nacht van donderdag op vrijdag. "We lopen met jullie mee in de straten van Bagdad."

De premier riep ook op tot kalmte en vroeg steun van politici om kabinetsfuncties af te nemen van grote, invloedrijke partijen. In Bagdad gingen donderdag duizenden demonstranten de straat op, terwijl vanwege de onrust een avondklok was ingesteld.

Honderden mensen zijn deze week gewond geraakt toen de veiligheidsdiensten het vuur openden om de demonstranten uit elkaar te drijven. Op meerdere plekken ontstonden vuurgevechten. In de afgelopen dagen zijn ook waterkanonnen en traangas ingezet.