De Hongkongse leider Carrie Lam heeft vrijdag tijdens een persconferentie aangekondigd dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij protesten vanaf zaterdag verboden is. De regering doet hiervoor een beroep op de noodwetten.

Sinds Hongkong in 1997 autonomie heeft verkregen, heeft de Hongkongse regering nog geen gebruik gemaakt van de noodwetten. Deze wetten stammen uit de tijd dat de Britten de regio bestuurden.

Volgens Lam zijn de noodwetten nodig om de veiligheid in Hongkong te garanderen. Ze benadrukte dat de spanningen de afgelopen weken verder zijn opgelopen en dat ze zich zorgen maakt over de veiligheid van de demonstranten.

Onder de demonstranten zijn veel jongeren. Er zijn bijna dagelijks grote protesten in de stad en de betogers dragen vaak gasmaskers, helmen en andere gezichtsbedekking, onder meer omdat ze bang zijn herkend te worden. De regering wil met het verbod de betogers ontmoedigen.

Uit een memo die naar scholen en universiteiten is gestuurd, blijkt dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding ook daar niet wordt toegestaan.

Carrie Lam kondigde het verbod tijdens een persconferentie aan. (Foto: Getty Images)

Politie mag burgers vragen maskers af te doen

Gezichtsbedekking is alleen toegestaan als de drager kan bewijzen dat er sprake is van een medische, religieuze of werkgerelateerde reden om het gezicht te bedekken. De autoriteiten mogen burgers echter altijd vragen om hun gezicht te tonen, mits de gezichtsbedekking identificatie in de weg staat.

Wie zich niet aan het verbod houdt, kan een boete van maximaal 2.900 euro opgelegd krijgen. Ook riskeren ze een celstraf van een jaar.

Op basis van de noodwet kan de regering ook andere maatregelen invoeren, waaronder een avondklok of censuur. De politie had eerder deze week om een avondklok gevraagd, maar het lijkt erop dat dit verzoek is afgewezen.

'Demonstranten worden niet afgeschrikt'

De prominente demonstrant Joshua Wong spreekt van een politiestaat. "We weten dat de wetten demonstranten er niet van zullen weerhouden de straten op te gaan", zegt hij op Twitter. "Verdere publieke verontwaardiging escaleert door toedoen van de regering."

Na de persconferentie van Lam gingen duizenden demonstranten de straat op. In aanloop naar de bekendmaking lekte informatie over Lams besluit al uit, met grote onrust onder de demonstranten tot gevolg. Zo voerden Hongkongers donderdag, vóór Lams aankondiging, al protest tijdens hun lunchpauze.

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties zegt dat nieuwe maatregelen van de Hongkongse regering in overeenstemming moeten zijn met de wet en het recht op vrijheid van samenscholing.

Spanningen bereikten met neergeschoten scholier nieuw dieptepunt

Sinds begin juni gaan inwoners van Hongkong de straat op en de spanningen lopen steeds hoger op. China houdt zich tot nu toe afzijdig en stelt dat de onrust een interne aangelegenheid is.

De protesten bereikten dinsdag, op de zeventigste verjaardag van de Chinese Volksrepubliek, een nieuw dieptepunt toen een achttienjarige demonstrant werd neergeschoten. De scholier was even daarvoor in gevecht geraakt met een agent en gebruikte daarbij een metalen pijp. Volgens de politie handelde de agent uit zelfverdediging.

De politie heeft de richtlijnen voor het gebruik van geweld in september aangepast, meldde persbureau Reuters woensdag. In de documenten, die het persbureau in handen heeft, staat onder meer dat agenten zelf mogen inschatten wat voor geweld ze gebruiken. Ook wordt in sommige gevallen het gebruik van onder meer traangas, rubberen kogels en waterkanonnen geadviseerd.