Dieven hebben woensdag een deel van de as van Mahatma Gandhi gestolen op zijn 150e geboortedag, meldt de Indiase politie aan de BBC.

De as van de voormalige Indiase politicus is woensdag gestolen van een herdenkingsmonument in Centraal-India. Verder schreven de dieven met groene verf het woord 'verrader' op foto's van Gandhi.

Gandhi werd in 1948 vermoord door een hindoeïstische fundamentalist vanwege zijn pleidooi voor meer samenwerking tussen moslims en hindoestanen in India. Sommige Indiase hindoes zien Gandhi vanwege dat pleidooi als een verrader.

De Indiase politie onderzoekt de zaak en noemt de diefstal "schadelijk voor de nationale integratie".

Mahatma Gandhi leidde met succes een geweldloze verzetsbeweging tegen de Britse kolonisator aan het begin van de twintigste eeuw en inspireerde daarmee mensen over de hele wereld. De meeste Indiërs zien hem nog steeds als de 'vader van de natie'. Na zijn dood werd zijn as verspreid over meerdere herdenkingsmonumenten in het land.