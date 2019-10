Een man heeft donderdag meerdere agenten neergestoken in een politiebureau in Parijs. Door lokale media wordt gemeld dat daarbij vier agenten zijn omgekomen. De dader is doodgeschoten, schrijven Franse media.

De dader zou een administratief medewerker van het korps zijn geweest, schrijft persbureau Reuters op basis van politiebronnen.

De dader is uiteindelijk doodgeschoten door een andere agent, die volgens Franse media op dit moment in een shock verkeert. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk.

De Franse president Emmanuel Macron is op het moment ter plaatste "om zijn steun te geven en solidariteit te tonen aan al het personeel".

Ook Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, is aanwezig. Agenten hebben de omgeving van het Île de la Cité, het gebied waarin het bureau staat, afgesloten.