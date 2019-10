In de nacht van woensdag op donderdag hebben demonstranten in Hongkong de confrontatie gezocht met de politie. Daarmee uiten ze hun woede nadat eerder deze week een Hongkongse scholier is neergeschoten door een politiekogel.

Door de hele stad waren demonstranten in de nacht actief. Ze gooiden onder meer met vuurbommen, wierpen blokkades op en spoten graffiti op muren van winkels en metrostations. De politie probeerde de menigte met traangas uiteen te drijven.

De politie heeft een beroep op de overheid gedaan om een avondklok in te stellen om het escalerende geweld het hoofd te bieden nu politieagenten zelf het doelwit lijken te worden van de woede.

Nieuw dieptepunt

De aanhoudende onrust in Hongkong bereikte een nieuw dieptepunt nadat een achttienjarige scholier tijdens de protesten van dinsdag door een politiekogel zwaargewond is geraakt. Het was de eerste keer dat een agent met gevaarlijke munitie gericht op een betoger schoot.

De scholier kwam in gevecht met een agent en gebruikte hierbij een metalen pijp. Hij werd op dat moment neergeschoten en moest met een schotwond in zijn borst naar het ziekenhuis. Volgens de politie handelde de betrokken agent volgens de richtlijnen en uit zelfverdediging.

De toestand van de scholier, Tony Tsang, is nu stabiel. Hij was niet het enige slachtoffer van de gewelddadige protesten van dinsdag, de dag waarop het zeventigjarig bestaan van Volksrepubliek China werd gevierd. Meer dan honderd personen, onder wie agenten, raakten gewond. Er zijn ruim 180 arrestaties verricht. Ook Tsang is aangehouden.