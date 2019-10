Zeker acht Nederlanders hebben meegevochten in de burgeroorlog in de Oekraïne. Dat meldt het AD dinsdagavond op basis van een rapport van het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau The Soufan Center over de wereldwijde opkomst van gewelddadig rechts-extremisme.

De Nederlanders vochten in de burgeroorlog mee aan zowel Oekraïense zijde als aan de pro-Russische kant, zo blijkt uit het rapport. De onderzoekers schrijven dat het strijdgebied een laboratorium is voor de internationale rechts-extremistische beweging. "Oekraïne is voor hen wat Syrië is voor jihadisten."

Volgens de onderzoekers zijn er het afgelopen jaar ruim 17.000 buitenlanders gaan vechten in de Oekraïense burgeroorlog, waarbij het overgrote deel (15.000) uit Rusland komt. De ruim tweeduizend andere strijders komen uit meer dan vijftig landen, zoals Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Op basis van interviews ter plekke, propagandavideo's en sociale media concluderen de onderzoekers dat acht strijders uit Nederland komen. Drie Nederlanders zouden hebben gevochten aan de kant van rechts-extremistische Oekraïense milities als het Azov-bataljon en vijf Nederlanders bij de pro-Russische separatisten.

'Wereldwijd netwerk van witte racisten'

Het rapport van The Soufan Center concludeert dat "white supremacists" wereldwijde netwerken aan het vormen zijn, "net zoals de jihadisten deden voor de aanslagen van 11 september in Amerika".

De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kan tegenover het AD niet bevestigen dat er acht Nederlanders in Oekraïne hebben gevochten, maar stelt wel dat een groeiend internationaal netwerk "nooit in maar een of twee landen blijft".