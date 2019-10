De Democratische toppoliticus Adam Schiff maakt zich "ernstig zorgen" over uitspraken van Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Pompeo suggereerde dat zijn medewerkers niet zullen getuigen in het vooronderzoek naar de mogelijke afzettingsprocedure van president Donald Trump.

Schiff is een van de belangrijkste leiders van het onderzoek naar de mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump.

De Democraat uitte woensdag zijn zorgen over Pompeo omdat de minister dinsdag stelde dat zijn diplomaten geen gehoor kunnen geven aan het verzoek om een getuigenverklaring af te leggen. In een op Twitter gepubliceerde brief beschuldigt Pompeo de onderzoekscommissie van machtsmisbruik en het niet volgen van procedures. De voorgestelde data om getuigen te horen zijn om die redenen "niet haalbaar", schrijft hij.

'Obstructie wordt mogelijk gezien als bewijs'

Schiff reageert dat hij zich "ernstig zorgen maakt" over de mogelijke pogingen van Pompeo om zich te bemoeien met het onderzoek. De getuigenissen zijn cruciaal volgens Schiff omdat een deel van de vijf opgeroepen diplomaten wordt genoemd in de klokkenluidersverklaring, die leidde tot het instellen van het onderzoek naar Trump.

Schiff stelt dat "elke poging tot obstructie, door de minister van Buitenlandse Zaken, Trump of wie dan ook, gezien zal worden als obstructie van het wettelijke recht van het Congres om getuigenverklaringen op te vragen en mogelijk als bewijs dat de claims in de klokkenluidersverklaring waar zijn".

Minstens twee van de vijf diplomaten hebben gezegd dat ze alsnog achter gesloten deuren een getuigenverklaring zullen afleggen. Of de andere drie zullen volgen, is nog onzeker volgens Schiff.

Pompeo was bij telefoongesprek

Pompeo gaf dinsdag toe meegeluisterd te hebben met het omstreden telefoongesprek dat aan het licht kwam door de verklaring van de klokkenluider, een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Trump zou in het telefoongesprek de Oekraïense president onder druk hebben gezet om zijn politieke rivaal Joe Biden te onderzoeken. Volgens de Democraten misbruikte Trump hier mogelijk zijn ambt om Biden te beschadigen en zo de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Het feit dat Pompeo heeft toegegeven dat hij bij het gesprek aanwezig was, is belangrijk. Eerder bleek dat personen die meeluisteren bij dit soort gesprekken de president nu en dan onderbreken of bijsturen. Dat Pompeo dit niet heeft gedaan, kan gevolgen hebben.

'Verdoezelen van onwetmatige activiteit'

De voorzitters van de onderzoekende commissies schreven dinsdag in een brief aan Pompeo dat er duidelijk sprake is van "belangenverstrengeling", als Pompeo inderdaad aanwezig was bij het gesprek.

De commissies stellen dat zijn uitspraken mogelijk opgevat kunnen worden als een poging om "onwetmatige activiteit en wangedrag" te verdoezelen; niet alleen van hem, maar ook van mogelijk aanwezige medewerkers van zijn ministerie en de president zelf.