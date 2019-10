De Amerikaanse politicus Bernie Sanders (78) is in het ziekenhuis opgenomen vanwege pijn in zijn borstkas. Artsen vonden een vernauwing in een van zijn aderen en hebben twee stents geplaatst. De Democratische presidentskandidaat vangt zijn campagne volgens zijn team over een paar dagen weer aan.

"Senator Sanders is aanspreekbaar en maakt het goed", stelt zijn campagneadviseur Jeff Weaver. "Hij zal de komende dagen rust nemen en wij zeggen al zijn geplande campagne-evenementen voor nu af. De komende tijd zullen wij verdere updates naar buiten brengen."

Sanders verloor in 2016 de Democratische voorverkiezingen van Hillary Clinton. Zijn campagneteam publiceerde dat jaar een doktersverklaring waarin stond dat hij gezond was en geen geschiedenis van hartklachten had. Sanders heeft dit jaar beloofd zijn medische dossier vrij te geven.

De 78-jarige Sanders is de oudste politicus die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2020. De senator van de Amerikaanse staat Vermont is drie jaar ouder dan de voormalige vicepresident en medekandidaat Joe Biden en vijf jaar ouder dan Donald Trump, de oudste persoon die ooit is verkozen tot president van de VS.