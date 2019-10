De aanhoudende onrust in Hongkong heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Een achttienjarige scholier raakte tijdens de protesten van dinsdag door een politiekogel zwaargewond. Het was de eerste keer dat een agent met gevaarlijke munitie gericht op een betoger schoot. Een dag later heerst op de school van de jonge man vooral woede en verdeeldheid.

De scholier kwam in gevecht met een agent en gebruikte hierbij een metalen pijp. Hij werd op dat moment neergeschoten en moest met een schotwond in zijn borst naar het ziekenhuis. Volgens de politie handelde de betrokken agent volgens de richtlijnen en uit zelfverdediging.

De toestand van de scholier, Tony Tsang, is nu stabiel. Hij was niet het enige slachtoffer van de gewelddadige protesten van dinsdag, de dag waarop het zeventigjarig bestaan van Volksrepubliek China werd gevierd. Meer dan honderd personen, onder wie agenten, raakten gewond. Er zijn ruim 180 arrestaties verricht. Ook Tsang is aangehouden.

Demonstranten zijn woensdag de straat opgegaan om steun te betuigen aan Tsang. Bij zijn middelbare school staat ook een groep actievoerders, onder wie tientallen basisschoolkinderen die spandoeken met teksten als "Vernieuw Hongkong" en "De revolutie van onze tijd" dragen.

Demonstranten zijn op meerdere plekken bijeengekomen om hun steun aan Tsang te betuigen. (Foto: Reuters)

Onbegrip over gebruik van vuurwapen

"Ik snap niet waarom ze op zo'n manier zijn omgegaan met een vijfdeklasser", zegt een zeventienjarige leerling tegen persbureau Reuters. "Waarom moet je schieten? Het is een echt wapen." Tot dinsdag werden alleen niet-dodelijke middelen ingezet tegen demonstranten, zoals traangas en rubberen kogels.

Een zeventienjarige jongen, die Wong zegt te heten, vertelt dat Tsang altijd een rolmodel was voor de jongere leerlingen. "De protesten die eerder dit jaar begonnen, gaven hem een nieuw doel in het leven. Hij zei regelmatig dat hij liever doodgaat dan dat hij wordt opgepakt."

Tsang, die op school diverse evenementen organiseerde, wordt door zijn medescholieren omschreven als een slimme jongeman. Dat juist hij is neergeschoten, zien ze als een reden om door te blijven gaan met de demonstraties.

Eén scholier zegt tegen het persbureau teleurgesteld te zijn in de politie en roept de regering op akkoord te gaan met de eisen van de betogers, waaronder een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld. "Als je onze stemmen nu niet hoort, verzekeren we de regering dat we alle wreedheden zullen wreken. Dit betekent oorlog."

Oud-bestuurder roept op tot schorsing Tsang

Voormalig bestuurder Leung Chun-ying, de voorganger van Carrie Lam, heeft tot grote ongenoegen van de scholieren een brief naar de school gestuurd. Daarin eist hij de schorsing van Tsang en het aftreden van de directeur.

Een groep jongeren, bestaande uit (afgestudeerde) leerlingen, heeft de directeur hierover gesproken. De bestuurder zou hebben beloofd Tsang niet te schorsen, maar weigerde ook een standpunt in te nemen over het politiegeweld. De school heeft zelf geen publieke uitspraken gedaan over deze schietpartij.

"We hebben geen goede reactie van ze gekregen", zegt Alan, een van de oud-leerlingen die het schoolbestuur heeft gesproken. "Ze proberen iets te zeggen dat niet relevant is met betrekking tot onze vragen: 'Geweld is niet goed. China is onze moeder, ook als ze iets verkeerds heeft gedaan.'"

Schoolgenoten van de neergeschoten Tsang voeren actie. (Foto: Reuters)

'Vooral tieners doen mee aan protesten'

Aan de protesten, die begin juni begonnen vanwege een inmiddels ingetrokken uitleveringswetsvoorstel, doen vooral veel jonge Hongkongers mee. Volgens twee oud-leerlingen, die actief betrokken zijn bij de protesten, gaat het vooral om tieners. Sommigen zouden slechts twaalf jaar zijn.

Een dertigjarige buurtbewoner zegt dat haar hart gebroken is door al het geweld. "De kinderen uiten gewoon alleen hun eisen", aldus de vrouw, die zelf moeder is. "Zelfs als ze een stok erbij pakken, proberen ze zichzelf te beschermen. Ze willen niemand pijn doen."

De zeventienjarige Cheung, een klasgenoot van Tsang, zegt dat de demonstranten niet zijn afgeschrikt door de schietpartij. "Onze generatie vecht voor de toekomst van de volgende generatie, dus we zijn gedwongen onze levens te riskeren voor Hongkong."