De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt vanaf woensdag gehoord in het corruptieonderzoek dat tegen hem loopt. Hij heeft in totaal vier dagen de tijd om de Israëlische aanklager ervan te overtuigen de verwachte aanklachten tegen hem niet of maar gedeeltelijk door te zetten.

De advocaten van Netanyahu meldden zich woensdagochtend bij het kantoor van procureur-generaal Avichai Mendelblit van het Israëlische openbaar ministerie voor de eerste hoorzitting achter gesloten deuren.

Het onderzoek tegen Netanyahu loopt al sinds 2016. De premier wordt onder meer verdacht van corruptie, omkoping en fraude. De aanklager liet in februari weten dat hij in drie zaken genoeg grond ziet voor vervolging. Inmiddels zijn er al conceptaanklachten opgesteld.

Het is nu aan Netanyahu en zijn juridische team om de aanklager ervan te overtuigen niet tot vervolging over te gaan. Naar verwachting zal de premier niet tijdens alle hoorzittingen aanwezig zijn. Als alles volgens de planning verloopt, zal de aanklager in december een besluit nemen.

De premier ziet zichzelf als het slachtoffer van een politieke "heksenjacht" van de media, die bedoeld zou zijn om hem uit het zadel te lichten. Dit jaar werden in het land al twee keer verkiezingen gehouden, maar Netanyahu haalde beide keren niet genoeg stemmen voor het vormen van een nieuwe regering.

De laatste verkiezingen waren twee weken geleden. Netanyahu is gevraagd om een coalitie te vormen, maar de formatie zit nog steeds muurvast. Mocht het de premier niet lukken om een akkoord met andere partijen te sluiten, dan kan dit het einde van zijn premierschap betekenen.

Netanyahu en zijn vrouw staan bekend om luxe levensstijl

Een van de zaken die tegen Netanyahu loopt, die meteen ook de belangrijkste is, gaat over het Israëlische telecommunicatiebedrijf Bezeq Telecom. Volgens de aanklager heeft de premier gunsten verleend aan het bedrijf, waarvan de eigenaar ook een nieuwssite beheert. Netanyahu zou in ruil daarvoor om positieve berichtgeving over hem en zijn vrouw Sara hebben gevraagd.

Zijn vrouw, die bekendstaat om haar luxe levensstijl, speelt ook een rol in een van de andere twee zaken. Zij zou samen met Netanyahu omstreden cadeaus, zoals sigaren en champagne, hebben aangenomen van een prominente Israëlische Hollywoodproducer en van een Australische miljardair.

Netanyahu's vrouw trof afgelopen zomer nog een schikking met justitie. Ze had tienduizenden euro's aan belastinggeld uitgegeven aan onder meer diners en luxe lunches.

Ten slotte wordt Netanyahu nog verdacht van een deal met de eigenaar van Yedioth Ahronoth, het meest verkochte Israëlische dagblad. De premier zou voor andere regelgeving gezorgd hebben, waardoor de concurrenten van de krant in de problemen zouden komen. En in ruil daarvoor zou de krant positief over hem schrijven.

Juridische afwikkeling kan nog vele maanden duren

Als de aanklager in december besluit dat Netanyahu wordt vervolgd, dan duurt het waarschijnlijk maanden voordat het proces daadwerkelijk van start gaat. Het is ook mogelijk dat de politicus een schikking met het Israëlische openbaar ministerie treft, wat een procesgang zou voorkomen.

Mocht Netanyahu nog premier zijn als hij wordt aangeklaagd, dan kan hij volgens de Israëlische wet zijn ambt blijven uitoefenen totdat hij is veroordeeld en zijn beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Ook kan het parlement besluiten hem parlementaire onschendbaarheid te verlenen. Netanyahu's bondgenoten in de Knesset zijn daartoe bereid, maar het is niet duidelijk of er een meerderheid kan worden gevonden voor die stap.

Wordt Netanyahu uiteindelijk veroordeeld, dan riskeert hij een gevangenisstraf van tien jaar en een boete voor de aantijgingen van omkoping. Op fraude en schending van vertrouwensplicht - de andere feiten waarvan de premier wordt beschuldigd - staat een celstraf tot drie jaar.