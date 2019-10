Een Belgische glazenwasser, die was opgepakt op verdenking van twee moorden in de jaren negentig, heeft spontaan twee andere moorden opgebiecht. Voor die twee cold cases had de politie de 55-jarige man nog helemaal niet in beeld.

De politie had glazenwasser Stephaan D.L. vorig jaar opgepakt voor de moord op een vrouwelijke conciërge in 1992. Zij werkte in een gebouw waarvan de verdachte de ramen schoonmaakte. D.L. kwam in deze zaak in beeld door een DNA-match.

Het Belgische openbaar ministerie had D.L. inmiddels ook in het vizier in het onderzoek naar een andere moord, op een toentertijd 38-jarige Antwerpse in 1997. De glazenwasser had tot nu toe gezwegen over zijn betrokkenheid bij die zaak, melden Belgische media.

Tijdens een verhoor door de onderzoeksrechter eerder deze week bekende de man deze moord echter én biechtte hij spontaan op nog twee andere vrouwen te hebben gedood in de jaren negentig.

OM gaat de coldcasezaken bij onderzoek betrekken

Het gaat om twee onopgeloste moorden uit 1992 en 1994 waar de man niet eerder voor in beeld was gekomen. Het is niet duidelijk waarom de man zo spontaan zijn daden heeft bekend. Het openbaar ministerie betrekt deze twee coldcasezaken nu bij het onderzoek.

De verwachting is dat de glazenwasser vervolgd gaat worden voor vier moorden. In de Belgische media is de man inmiddels tot een seriemoordenaar gedoopt.