Noord-Korea heeft woensdagochtend twee raketten afgevuurd die is neergekomen in de Japanse zee. Dat meldt de Japanse premier Shinzo Abe. Komende zaterdag zouden Noord-Korea en de Verenigde Staten weer om tafel gaan zitten om te praten over de nucleaire ontwapening.

Volgens Zuid-Korea is er tenminste een projectiel afgevuurd vanuit de Kangwon-provincie in het zuidoosten van het land, richting de zee in het oosten. Abe rept over twee raketten die kort na elkaar zouden zijn afgevuurd. Een daarvan is volgens het land terecht gekomen in de exclusieve economische zone (EEZ) van Japan.

De Japanse premier heeft de lancering woensdag sterk veroordeeld en noemt het een schending van een resolutie van de Verenigde Naties

Het is de negende keer dat Noord-Korea raketten afvuurt sinds de Amerikaanse president Donald Trump in juni voet zette op Noord-Koreaans grondgebied tijdens een top met Kim Jong Un.

De lancering komt een dag nadat Pyongyang aankondigde om weer verder te gaan met de besprekingen met de VS om het nucleaire programma van Noord-Korea te beperken. Sinds een mislukt overleg in februari hebben beide landen niet meer over deze kwestie gepraat.

Donald Trump heeft tot nu toe de raketlanceringen van Noord-Korea gebagatelliseerd. Vorige maand zei hij nog dat veel landen dit soort wapens testen.