Bij protesten tegen de regering in Irak zijn zeker twee doden gevallen en tweehonderd mensen gewond geraakt, melden Iraakse gezondheidsmedewerkers. In Bagdad zette de politie onder andere traangas, een waterkanon en vuurwapens in tegen de demonstranten.

Meer dan duizend mensen hadden zich verzameld in de Iraakse hoofdstad voor een demonstratie voordat deze met politiegeweld werd beëindigd. Onder de gewonden zijn 160 burgers en 40 politiemensen.

In Bagdad viel één dode. In de zuidelijke provincie Dhi Quar, waar ook demonstraties waren, viel ook een dode en raakten twee anderen gewond.

De meeste gewonden moesten behandeld worden voor het inademen van traangas, sommigen waren geraakt door rubberen kogels. Volgens de regering zijn de demonstranten verantwoordelijk voor het geweld en was de politie vooral aanwezig om de veiligheid te garanderen.

Onder andere protesten vanwege tekort aan banen

De protesten werden vooral gehouden vanwege het chronische tekort aan banen, elektriciteit en schoon drinkwater in Irak. In 2018 waren er ook al protesten in Irak vanwege de slechte water- en gezondheidsvoorzieningen.

Volgens de protesterende Irakezen is het de schuld van de corrupte regering dat het land zich niet kan herstellen na jaren van interne conflicten en een verwoestende oorlog tegen Islamistische Staat.