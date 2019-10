De Republikeinse senator Chuck Grassley verdedigt de klokkenluider die vorige week het gesprek tussen Grassleys partijgenoot president Donald Trump en diens Oekraïense collega Volodymyr Zelensky aan het licht bracht. Dat blijkt uit een verklaring die hij dinsdag op zijn website publiceerde.

Grassley publiceerde zijn verklaring naar aanleiding van de verschillende beschuldigingen van Trump dat de klokkenluider een spion zou zijn en naar aanleiding van Trumps uitspraken dat hij een gesprek met de klokkenluider eiste.

"Deze persoon lijkt de beschermingswetgeving voor klokkenluiders te hebben gevolgd en zou gehoord en beschermd moeten worden. We moeten altijd ons best doen om de vertrouwelijkheid van klokkenluiders te respecteren", aldus senator uit Iowa, die in de verklaring de naam van Trump niet noemde.

Grassley, die zelf de beschermingswetgeving omtrent klokkenluiders hielp opstellen, stelde verder dat het van belang is om allereerst naar de klokkenluider te luisteren voordat er allerlei beschuldigingen gemaakt worden. "Het gebruiken van ongeïnformeerde speculatie van politici of media als partijdig wapen is contraproductief en niet goed voor het land", zei Grassley verder.

Met deze verklaring keert Grassley zich af van zijn partijgenoten, onder wie senatoren Jim Jordan, Lindsay Graham en Trump zelf, die vinden dat de identiteit van de klokkenluider openbaar gemaakt moet worden.

Klokkenluider speelt grote rol bij mogelijke afzetprocedure

Volgens de klokkenluider zette de Amerikaanse president de dit jaar verkozen Zelensky onder druk om belastende informatie over presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon te vinden. Als drukmiddel zou Trump ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 365 miljoen euro) aan steun voor Oekraïne hebben achtergehouden.

De Democraten zien het omstreden voorval als bewijs dat de president zijn macht gebruikt om de presidentiële verkiezingen van 2020 te beïnvloeden en zijn een onderzoek gestart naar een afzettingsprocedure.

Biden leek de topfavoriet bij de Democraten te zijn om het tegen Trump op te nemen, maar in recente peilingen zou hij voorbij zijn gestreefd door Elizabeth Warren.