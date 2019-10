Bij een aanval met een zwaard op een beroepsschool in Finland is één persoon omgekomen en zijn tien anderen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde in de Finse plaats Kuopio, in het oosten van het land. Bij de aanhouding raakten onder meer de verdachte en een politieagent gewond.

De politie meldt dat het te vroeg is om te reageren over het motief van de verdachte, die student was bij de beroepsschool. De verdachte had naast een zwaard ook een vuurwapen bij zich. Onduidelijk is of hij deze ook gebruikt heeft. De politie heeft wel schoten gelost tijdens de aanhouding.

Volgens de politie is de situatie inmiddels onder controle. Negen gewonden zijn volgens lokale media naar het ziekenhuis gebracht.

Finse scholen in het verleden ook doelwit

In de afgelopen twaalf jaar zijn in Finland twee dodelijke schietpartijen geweest op scholen. In 2007 schoot een student op de middelbare school Jokela acht mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. In 2008 schoot een 22-jarige student tien mensen dood op een beroepsopleiding in Kauhajoki. Ook hij pleegde daarna zelfmoord.

De Savo-school, waar het incident plaatsvond, is een beroepsopleiding gehuisvest in een winkelcentrum. In de gemeente Kuopio wonen iets meer dan 100.000 inwoners. Daarmee is het de achtste gemeente van Finland.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.