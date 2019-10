Het is op 2 oktober exact een jaar geleden dat de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi verdween. Een jaar later is zijn lichaam nog steeds niet gevonden, en ondanks stapels bewijs heeft kroonprins Mohammed Bin Salman zijn schuld niet erkend. Hoe staat het met de zaak?

Wie was Jamal Khashoggi?

Khashoggi was een Saoedische journalist, die onder meer schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Hij genoot in Saoedi-Arabië veel gezag en stond bekend om zijn kritiek op het Saoedische regime.

Hij verdween op 2 oktober toen hij een bezoek bracht aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Zijn verloofde, die buiten stond te wachten, sloeg alarm toen Khashoggi na uren nog niet buiten was.

Wat is er met Khashoggi gebeurd?

Zijn lichaam is nooit teruggevonden, dus een aantal belangrijke vragen rondom zijn dood kunnen niet worden opgehelderd. Maar uit verschillende onderzoeken door onder meer de Amerikaanse geheime diensten en de Verenigde Naties is naar voren gekomen dat Khashoggi op gruwelijke wijze is gedood door een groep Saoedische agenten. De journalist werd verdoofd en gewurgd. Daarna is zijn lichaam in stukken gezaagd en in koffers afgevoerd.

De agenten handelden in opdracht van een hooggeplaatst persoon in Riyad, vermoedelijk de Saoedische kroonprins Bin Salman. Een belangrijke rol in beide onderzoeken was weggelegd voor geheime geluidsopnames die Turkije heeft gemaakt van het bezoek van Khashoggi aan het Saoedische consulaat.

Hoe reageerde de internationale gemeenschap?

Veel grote landen, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben de moord op Khashoggi scherp veroordeeld. Sommige landen namen zelfs maatregelen tegen Saoedi-Arabië in reactie op de bevindingen. In de VS drongen veel politici aan op een veroordeling van Saoedi-Arabië en kroonprins Bin Salman, zeker nadat de CIA de resultaten van haar onderzoek presenteerde.

Maar de Amerikaanse president Donald Trump bleef achter Riyad en Bin Salman staan en noemde Saoedi-Arabië een loyale bondgenoot. Trump stelt dat er geen direct bewijs zou zijn dat de kroonprins opdracht gaf tot de moord. De roep van een groot aantal senatoren om een Saoedische wapenboycot wees Trump resoluut van de hand.

Opinieblad Time riep de bedreigde pers in het algemeen en Khashoggi in het bijzonder in december 2018 uit tot Personen van het Jaar.

Hoe reageerde Saoedi-Arabië zelf?

Riyad veranderde de eerste weken na de moord telkens haar visie op wat er was gebeurd. De openbaar aanklager wist al na een maand elf mensen te beschuldigen van betrokkenheid bij de dood van Khashoggi. Tegen vijf van deze mannen werd de doodstraf geëist. Zij zouden de journalist hebben gedood nadat gesprekken om Khashoggi ervan te overtuigen terug te keren naar Saoedi-Arabië geen resultaat hadden opgeleverd.

De mannen handelden volgens de openbaar aanklager in Saoedi-Arabië in opdracht van het plaatsvervangend hoofd van de Saoedische inlichtingendienst. Bin Salman zou niets van de moord hebben geweten. Buitenlandse experts lachten om deze laatste stelling, omdat niets in Saoedi-Arabië gebeurt zonder wetenschap van het koningshuis.

Welk standpunt bezigt Nederland in de discussie?

Het kabinet heeft zijn afschuw uitgesproken over de moord en minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft altijd de roep om onafhankelijk internationaal onderzoek gesteund.

Een gesprek dat koningin Máxima eind juni op de G20-top met Bin Salman had, leidde tot veel verontwaardiging; de Tweede Kamer wilde opheldering. Premier Mark Rutte en minister Blok verdedigden het feit dat Máxima niet met de kroonprins over de moord op de journalist praatte. Zij sprak de Saoedische vorst in haar hoedanigheid als VN-gezant - het zou daardoor niet gepast zijn geweest om op dat moment de moord ter sprake te brengen.

Hoe staat het momenteel met de zaak-Khashoggi?

De sancties die tegen Saoedi-Arabië werden aangekondigd, zijn een beetje doodgebloed. Het laatste 'grote' moment van aandacht voor de zaak was de presentatie van een lijvig VN-rapport in juni: de speciaal rapporteur noemde de zaak "een internationale misdaad" en sprak van "een opzettelijke executie met voorbedachten rade".

Maar netto staat het onderzoek stil en is de internationale woede een beetje verstomd. Bin Salman gaf op 29 september een interview aan het CBS-programma 60 Minutes en ontkende nogmaals verantwoordelijk te zijn voor de moord. "Zodra we sluitend bewijs tegen iemand hebben gevonden, zullen we diegene meteen aanklagen, ongeacht zijn functie", zei de kroonprins. Dit bewijs lijkt echter ver weg zolang het lichaam van de journalist niet wordt gevonden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelde in een reactie op het interview dat hij niet zal rusten voordat de daders zijn berecht. Maar hij gaf geen toelichting wat voor nieuwe bewijzen Turkije nog achter de hand zou kunnen hebben om dit voor elkaar te krijgen.