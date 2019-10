Bij een botsing tussen betogers en politie in Hongkong zou dinsdag een demonstrant in de borst zijn geraakt door een politiekogel, melden lokale media. Dit zou de eerste keer zijn dat een betoger direct door een dergelijke kogel is geraakt bij de protesten. Het stadscentrum van Hongkong is dinsdag grootschalig afgezet om de demonstraties in te perken op het zeventigste jubileum van de Chinese Volksrepubliek.

Het slachtoffer is in kritieke toestand. Hij is een van zestien personen die gewond zijn geraakt bij de protesten van dinsdag. De aard van de verwondingen van de andere vijftien personen is onbekend.

De betogers willen het jubileum aangrijpen om aandacht te vragen voor meer democratisering in de stad. Peking ziet het jubileum als een gelegenheid om de economische en militaire kracht van het land te laten zien.

Demonstranten hadden om toestemming gevraagd voor protestmarsen, maar hebben deze niet gekregen. Desondanks gingen betogers weer massaal de straat op dinsdag. De politie zette rubberen kogels en waterkanonnen in, de demonstranten gooiden onder meer met benzinebommen.

De politie bevestigt ook dat er waarschuwingsschoten zijn gelost met echte kogels. Hierdoor zou mogelijk een betoger in de borst zijn geraakt. Lokale autoriteiten melden ook dat betogers met bijtende chemische stoffen zouden hebben gegooid, waardoor agenten en journalisten gewond zouden zijn geraakt.

Winkelcentra afgesloten en barricades geplaatst

Verschillende winkelcentra zijn afgesloten en op diverse plaatsen in de stad zijn barricades opgezet. De politie is grootschalig aanwezig.

Pro-Chinese autoriteiten verzamelden zich dinsdagochtend voor een ceremonie achter gesloten deuren in een van de belangrijkste congresgebouwen van Hongkong. Hier werd een vlag gehesen en een receptie gehouden. Wegen naar dit congresgebouw waren afgesloten.

Onrust begon bij omstreden wetsvoorstel

Hongkong is eigendom van China, maar heeft speciale rechten. Inwoners van de stad zijn bang voor groeiende Chinese invloed. De demonstraties in Hongkong begonnen na een omstreden wetsvoorstel om verdachten sneller uit te kunnen leveren aan China.

De demonstraties leidden herhaaldelijk tot veel gewelddadige botsingen tussen demonstranten en de politie, maar ook tussen anti- en pro-Chinese betogers.

Het omstreden wetsvoorstel is inmiddels van tafel, maar de protesten gaan door. De demonstraties zijn uitgegroeid tot een brede beweging tegen de regering en de politie.