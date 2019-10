De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een recent telefoongesprek de Australische premier Scott Morrison onder druk gezet voor informatie waarmee hij hoopt het Ruslandonderzoek van Robert Mueller te ondergraven. Dat bevestigt de Australische overheid na berichtgeving door The New York Times.

De Amerikaanse krant was op de hoogte gebracht door twee anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering.

De onthulling komt daags nadat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden een onderzoek voor een mogelijke afzettingsprocedure zijn begonnen vanwege een soortgelijk telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot, president Volodymyr Zelensky. Het Oekraïne-gesprek kwam aan het licht door een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten.

In beide gevallen zou er sprake zijn van het misbruiken van het Amerikaanse presidentschap voor Trumps eigen politieke doeleinden, zeggen zijn critici. Anderen voeren aan dat het verzoek aan een buitenlandse leider om medewerking te verlenen aan een justitieel onderzoek niet vreemd is.

Notulen in geheimhoudingssysteem

Het Witte Huis heeft de toegang tot de notulen van het gesprek met de Australische premier beperkt tot een zeer kleine groep binnen Trumps entourage, meldt een van de twee overheidsfunctionarissen aan The New York Times.

Dat is een handeling die doet denken aan hoe de notulen van het gesprek met de Oekraïense president door het Witte Huis een flink hogere geheimhoudingsstatus kregen toegeschreven - niet omdat geheimhouding in het landsbelang was, maar om mogelijk politiek pijnlijke informatie te verbergen.

'Trump ziet Barr als cruciale partner'

Trump vroeg Morrison in het gesprek de Amerikaanse procureur-generaal William P. Barr te helpen, die momenteel onderzoek doet naar de toedracht van het Ruslandonderzoek van Mueller. Die speciaal aanklager onderzocht mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, waar Trump werd verkozen tot president. Morrison zegde zijn medewerking toe, zeiden Australische overheidsfunctionarissen dinsdag.

Volgens de bronnen van The New York Times zou uit het gesprek onder meer blijken dat Trump de procureur-generaal ziet als een cruciale partner in zijn doel om aan te tonen dat het Ruslandonderzoek partijdig was. Ook zou het wederom aantonen dat Trump diplomatie op het hoogste internationale niveau misbruikt voor zijn eigen politieke gewin.

Australië bood per brief hulp aan

Een anonieme bron binnen de Australische overheid bevestigt tegen persbureau Reuters dat Trump inderdaad heeft gesproken met Morrison. Voordat het gesprek plaatsvond, heeft de Australische regering al hulp aangeboden aan Trump via een brief die geschreven is door de Australische ambassadeur in de VS.

The Washington Post meldt dat Barr ook contact heeft gehad met de Engelse en Italiaanse geheime dienst om achter de bronnen te komen van Robert Muellers onderzoek.

Wat heeft Australië met het Ruslandonderzoek te maken?

Het waren Australische overheidsfunctionarissen die in 2016 de FBI op de hoogte stelden dat de Russische overheid Trumps campagneteam belastende politieke informatie had aangeboden over de voormalig Democratische presidentskandidaat Hilary Clinton. De Australiërs kregen dit op bezoek in Londen te horen van George Papadopoulos, die het campagneteam van Trump adviseerde over buitenlandse politiek.

Papadopoulos zei daarnaast dat de Russen "duizenden" e-mails van Clinton hadden gekregen via de academicus Joseph Mifsud die sindsdien verdwenen is en voor het laatst is gezien in Rome. Aanhangers van Trump, onder wie zijn advocaat Rudy Giuliani, claimen dat westerse inlichtingendiensten Misfud hebben gebruikt om Papadopoulos in de val te lokken.

Guiliani gedagvaard

Giuliani is maandag gedagvaard door drie commissies in het Huis van Afgevaardigden die onderzoeken of Trump afgezet kan worden. De voormalig burgemeester van New York, die wereldwijd werd gelauwerd om zijn optreden na de aanslagen op de Twin Towers in 2001, is een van de hoofdrolspelers in de klokkenluidersaffaire rondom het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky.

Trump zette Zelensky in het telefoongesprek aan om een corruptieonderzoek in te stellen naar de zoon van zijn politieke rivaal en Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Een aantal commissies binnen het Huis van Afgevaardigden onderzoekt nu of Trump misbruik heeft gemaakt van zijn presidentschap om de aankomende verkiezingen te beïnvloeden.