Protesten in het Indonesische Jakarta zijn maandag flink uit de hand gelopen. De politie heeft op meerdere plekken traangas ingezet tegen de duizenden demonstranten die hun ongenoegen uitten over voorgestelde strafwetten. Er is een onbekend aantal gewonden gevallen.

Het gaat om in totaal veertien wetsvoorstellen. Deze verbieden onder meer seks buiten het huwelijk en het beledigen van de president. Ook worden wijzigingen aangebracht aan de anticorruptieorganisatie in het land, wat volgens critici slecht is voor de strijd tegen corruptie.

Het parlement ging eerder op de dag akkoord met president Joko Widodo's verzoek om de behandeling van de wetsontwerpen tijdelijk op te schorten. Het nieuwe parlement, dat dinsdag wordt geïnstalleerd, zal zich over de wetsvoorstellen buigen.

Critici zeggen dat de huidige parlementsleden de debatten over de voorstellen hebben afgeraffeld. Tegenstanders, vooral studenten, zijn vorige week begonnen met acties in heel het land. Maandag is onder meer gedemonstreerd bij het parlementsgebouw in Jakarta.

'Demonstranten weigeren te vertrekken'

Volgens lokale media zijn vanwege de protesten twintigduizend militairen en agenten in de hoofdstad gestationeerd. De politie heeft maandag traangas ingezet om de demonstranten uit elkaar te drijven, met onder meer gevechten en verkeersopstoppingen tot gevolg.

De politie meldt dat deze maatregel is genomen omdat de betogers weigerden te vertrekken en vervolgens stenen, flessen en vuurwerk naar agenten begonnen te gooien. Lokale media schrijven dat een auto voor het politiebureau in brand is gestoken.

Op dit moment is niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen. Volgens een lokale nieuwssite gaat het mogelijk om enkele honderden personen. Om wat voor soort verwondingen het gaat, is niet bekend.