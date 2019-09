De Keniaanse politie heeft een vrouw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Tob Cohen. Volgens het AD en De Telegraaf is de derde verdachte Nancy W., een familielid van president Uhuru Kenyatta.

De Keniaanse politie heeft officieel nog niets bevestigd over de aanhouding in de zaak. W. zou de nicht zijn van de moeder van de president.

Het lichaam van Cohen is op 13 september gevonden in een oude watertank achter zijn huis. De zakenman woonde al twintig jaar in Kenia en was onder meer topman van Philips.

Hoofdverdachte in de zaak is Sarah W. K., de vrouw van het slachtoffer. Er was eerder al een echtscheidingsprocedure in gang gezet en er waren over en weer beschuldigingen van mishandeling.

Met W., die een vriendin zou zijn van W. K., zitten nu drie verdachten vast: Peter K., een mogelijke minnaar van W. K., werd eerder al opgepakt.