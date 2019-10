De enorme bosbranden in Siberië zijn geblust, melden de Russische autoriteiten maandag. Hoeveel land precies in de afgelopen paar maanden is afgebrand, is op dit moment niet duidelijk. Door de vuurzeeën is volgens The Moscow Times een gebied ter grootte van België verloren gegaan.

De branden hebben daarnaast zeker 91,5 miljoen euro aan schade veroorzaakt, schrijft de Russische krant. Door de rook kregen honderden dorpen en steden te maken met dikke smog.

Het vuur woedde in verschillende regio's waar in de zomer wel vaker grote bosbranden voorkomen. Maar het getroffen gebied is dit jaar groter dan normaal, concludeerde de ruimtevaartorganisatie NASA afgelopen zomer op basis van satellietfoto's. "Wetenschappers hebben sinds juni een ongekend aantal bosbranden waargenomen."

Veel branden ontstonden door natuurlijke omstandigheden, zoals het inslaan van de bliksem en de hoge temperaturen in de zomer. Maar er is ook een grote hoeveelheid branden veroorzaakt door de mens. Soms is er zelfs sprake van opzet, aldus de autoriteiten. Mogelijk proberen de daders hiermee te voorkomen dat ze worden opgepakt voor illegale houtkap.

Meeste branden niet bestreden vanwege locatie

Het merendeel van de branden woedde in afgelegen en onbereikbare gebieden waar geen mensen wonen. Omdat deze moeilijk te bestrijden waren en geen direct gevaar voor mensen vormden, werden deze branden alleen in de gaten gehouden.

De autoriteiten hebben in de afgelopen tijd duizenden brandweerlieden en tientallen blusvoertuigen ingezet in de strijd tegen de enorme branden. De laatste zeven vuurhaarden zijn zondag geblust. In totaal 31 Russische regio's zijn momenteel aangemerkt als risicogebieden.