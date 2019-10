Michel Lelièvre, een handlanger van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, komt vervroegd vrij. De rechtbank in Brussel heeft maandag besloten dat hij de rest van zijn celstraf onder voorwaarden thuis mag uitzitten, zo melden Belgische media.

Een van die voorwaarden is dat Lelièvre binnen zes maanden een woning vindt. Volgens Belgische media mag de 48-jarige man pas daarna de gevangenis verlaten.

Lelièvre werd in 2004 veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar. Hij zat toen al bijna acht jaar in voorarrest. Dit betekent dat de man nu bijna aan het einde van zijn straf zit.

Lelièvre heeft Dutroux onder meer geholpen met het vervoeren van de ontvoerde meisjes, omdat hij - zo verklaarde de handlanger later - bij hem in het krijt stond vanwege drugsschulden.

Meisjes werden herhaaldelijk verkracht

De zaak-Dutroux is een van de bekendste en gruwelijkste strafzaken in België. Slachtoffers Julie Lejeune (8), Mélissa Russo (8), An Marchal (18), Eefje Lambrecks (17), Sabine Dardenne (12) en Laetitia Delhez (14) werden door de pedoseksueel Dutroux ontvoerd en opgesloten in een van zijn huizen.

De meisjes werden herhaaldelijk verkracht en gehersenspoeld. Zo schreef Dardenne later in het boek Ik was twaalf en ik fietste naar school dat Dutroux had beweerd haar veilig te houden totdat haar ouders haar terug wilden. Julie, Mélissa, An en Eefje hebben het niet overleefd.

Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, werd eerder al vrijgelaten na een uitspraak van de rechtbank. Zij is na haar celstraf naar een klooster gegaan, waar ze na een andere juridische procedure later ook weer weg mocht.