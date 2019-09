De Vlaams-nationalistische partij N-VA, de christendemocratische CD&V en de liberale Open VLD zijn het maandag eens geworden over het vormen van een nieuwe Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon (N-VA). Daarmee is 127 dagen na de verkiezingen in België een akkoord bereikt.

"We hebben een akkoord. Een stevig pakket aan maatregelen voor een sterk Vlaanderen. Dank aan de drie partijen", aldus Jambon maandagochtend op Twitter na een laatste overleg van 21 uur.

"Wij leggen de lat hoog in alle domeinen van de samenleving, maar op een manier dat iedereen mee kan. Bedoeling is dat iedereen vooruit kan", zei de toekomstige premier later in een persconferentie. Jambon zei ook de Scandinavische landen en Nederland als voorbeeld te zien en dat Vlaanderen "een onbetwiste referentie moet worden in Europa".

Daarnaast ging de nieuwe Vlaamse premier in op zijn nieuwe beleidsplannen. Zo wil de regering meer mensen aan het werk krijgen, gaan de nettolonen voor de lagere inkomens omhoog en komt er een verplichte gemeenschapsdienst na twee jaar werkloosheid.

"Het is ons niet ontgaan dat er op 26 mei (de dag van de Belgische verkiezingen, red.) iets gebeurd is", aldus Jambon. Hij doelt op ontevredenheid in de "diverse samenleving". De regering gaat daarom de inburgering hervormen. Ook veranderen de rechten van asielzoekers.

Rechts-radicaal Vlaams Belang valt buiten coalitie

De partij van de toekomstige premier Jambon werd de grootste tijdens de afgelopen verkiezingen en kreeg 25 van de 150 zetels. De grote winnaar was de rechts-radicale partij Vlaams Belang, die van drie naar achttien zetels groeide.

De onderhandelingen over een nieuwe coalitie duurden ruim vier maanden vanwege de rol van Vlaams Belang. Uiteindelijk bleek dat er geen samenwerking met de partij mogelijk is.

Een federale regering lijkt nog ver weg, omdat er grote verschillen bestaan tussen de twee deelgebieden. Tijdens de verkiezingen stemde Wallonië links en werd de socialistische PS de winnaar. De Waalse premier Elio Di Rupo leidt daar een coalitie met de liberale MR en de groene partij Ecolo.